Após lançar fumaça e bater em viatura, contrabandista é preso no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 20 mil carteiras de cigarro nesta sexta-feira (6) em Marechal Cândido Rondon, região oeste do Paraná. A apreensão ocorreu após o automóvel carregado com cigarro colidir contra a viatura da PRF, em uma estrada rural.

O carro estava equipado com um dispositivo lançador de fumaça, que foi utilizado durante a tentativa de fuga. Um dos envolvidos foi preso em flagrante pelos crimes de contrabando, dano qualificado e tentativa de homicídio, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal.

Por volta do meio-dia, uma equipe da PRF avistou em uma estrada rural, nas imediações da BR-163, um carro Volkwagen Spacefox de cor prata, aparentemente abandonado. Quando os policiais rodoviários federais se aproximaram para fazer a abordagem, o carro acelerou e colidiu contra a parte dianteira da viatura.

Durante a fuga, os ocupantes do carro fizeram uso do dispositivo lançador de fumaça. Os contrabandistas transitaram em vários momentos pela contramão.

Cerca de três quilômetros à frente, o carro ingressou em alta velocidade em uma propriedade rural. Com o veículo ainda em movimento sobre uma plantação de soja, motorista e passageiro saltaram e iniciaram uma fuga a pé, em sentidos opostos.

O passageiro, um paraguaio de 25 anos de idade, foi alcançado e preso em flagrante. O motorista, que se refugiu em uma área de mata fechada, ainda não foi encontrado. Ele, no entanto, já foi identificado. É brasileiro e tem 29 anos de idade. A dupla pretendia levar a carga de cigarro, avaliada em R$ 100 mil, para Cascavel (PR).

A Polícia Rodoviária Federal encaminhou a ocorrência para a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra.

Entre janeiro e novembro deste ano, a PRF apreendeu 36,9 milhões de carteiras de cigarro no Paraná. O número corresponde ao dobro do que foi registrado durante todo o ano passado, quando 18,4 milhões de carteiras foram apreendidas no estado. Conforme o balanço parcial divulgado esta semana, 2019 já é o ano em que a PRF mais apreendeu cigarros no Paraná desde o início da série histórica, em 2010.