Após Erika Hilton ser ameaçada de morte por email, Procuradoria quer caso investigado como violência política de gênero

O Ministério Público Eleitoral de São Paulo solicitou que a ameaça contra a vereadora Erika Hilton (PSOL) feita por email seja classificada como violência política de gênero. O pedido foi enviado ao órgão que acompanha as investigações do caso na última quinta-feira, 10. No ataque direcionado à Hilton, o suspeito – que ainda não foi identificado – disparou ofensas de teor racista e transfóbico, além de assegurar que iria incendiar o corpo e a casa da parlamentar.

A solicitação foi elaborada pelo Grupo de Trabalho (GT) Prevenção e Combate à Violência Política de Gênero, vinculado à Procuradoria-Geral Eleitoral. Na linha de frente do pedido, as coordenadoras do GT: Raquel Branquinho Nascimento e Nathália Mariel Ferreira de Souza.

No documento, as solicitantes citaram a reportagem produzida pela jornalista Mônica Bergamo para descrever detalhes do caso e afirmaram que a situação estava impactando diretamente no trabalho exercido pela vereadora. Ainda acrescentaram que mesmo com a “segurança reforçada pela Câmara de vereadores, além da disponibilização de segurança para o seu deslocamento pessoal”, a proteção da parlamentar ainda exige cautela. Leia na íntegra:

Documento DocumentoenviadoaoMPF PDF

A partir das provas apuradas, a equipe que integra o GT considerou que Erika Hilton sofreu violência política de gênero e que o ataque caracteriza o crime previsto no art. 326-B do Código Eleitoral e no art. 359-P do Código Penal. As penas podem alcançar até seis anos de reclusão.

O gabinete da vereadora foi notificado nesta segunda-feira, 14, dia em que se completa quatro anos do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco, vítima de violência política contra a mulher durante a sua gestão. Para as procuradoras que produziram o pedido, a cobrança pela elucidação do caso é uma forma de cessar os ataques ou evitar que eles se repitam. Pois avaliam que “o quadro narrado apresenta-se bastante grave”, já que não é a primeira vez que Hilton é alvo de ameaças de morte.

RELEMBRE O CASO

No dia 10 de março, a vereadora Erika Hilton tornou público a ameaça que havia sofrido por email no mês de fevereiro. No conteúdo da mensagem, xingamentos como “Satanás do inferno” e “traveco”. A parlamentar registrou boletim de ocorrência e ofereceu representação criminal contra o suspeito(a) do ataque. Diversas autoridades políticas prestaram apoio à Erika. Sobre o ocorrido, em entrevista ao Estadão, ela disse que estava “forte para continuar”.

COM A PALAVRA, A VEREADORA ERIKA HILTON

“Esse é um caso grave de transfobia que merece ser investigado com rigor. A Delegacia de Crimes Raciais e de Intolerância de São Paulo e o Grupo Especial de Combate aos Crimes Raciais e de Intolerância do MP estão fazendo um trabalho muito sério de combate ao racismo e à LGBTfobia. O fato da ameaça que recebi também ser investigada no âmbito da Justiça Eleitoral mostra que, além da transfobia e do racismo, há um componente de violência política de gênero contra mim e outras mulheres trans e negras que estão ocupando novos espaços da política.

É importante que as instituições estejam mais atentas e coibam essa prática nefasta. Esse ano, mais do que nunca, precisamos de muita atenção para garantir um ambiente político democrático e garantidor de direitos fundamentais.”