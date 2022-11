Após dia de pressões, Aras se diz ‘empenhado’ por liberação de rodovias

Pressionado por procuradores de escalões diversos do Ministério Público Federal ao longo desta terça-feira, 1º, o procurador-geral da República Augusto afirmou que o órgão por ele chefiado está empenhando ‘todos os esforços’ para buscar decisões judiciais no sentido de liberar as rodovias bloqueadas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, ‘preservando-se o abastecimento, a ordem econômica, e a liberdade de ir e vir de todos os brasileiros’.

A afirmação se deu em vídeo divulgado por Aras perto das 18h no canal do Youtube do PGR. “Nós do Ministério Público brasileiro estamos empenhados na preservação da liberdade de expressão de forma pacífica e ordeira em locais públicos, sem armas, como diz a Constituição”, diz.

Ao longo da gravação de 50 segundos, o procurador-geral da República não menciona o pedido de procuradores para que o presidente Jair Bolsonaro seja investigado por suposta omissão diante de uma ‘escalada’ para ‘suplantar a legitimidade do voto popular pela força e pela desordem’.

Aras também não cita a cobrança feita pela cúpula do MPF por uma imprescindível e inadiável atuação enérgica’ sobre os bloqueios de estradas promovidos pelos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em todo o País.

Mais cedo, a PGR divulgou a informação de que Aras encaminhou, na madrugada desta terça-feira, 1º, orientação a todos os procuradores-chefes do Ministério Público Federal, nos Estados e no DF, para execução imediata de medidas ordenadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, com vistas ao desbloqueio de rodovias tomadas por bolsonaristas.

Ao determinar que a Polícia Rodoviária Federal e as Polícias Militares tomassem ‘todas as medidas necessárias e suficientes’ para desmobilizar os manifestantes que travam vias em todo o País, Alexandre de Moraes notificou o PGR e os chefes dos Ministérios Públicos dos Estados para que ‘tomem providências’ sobre os protestos, inclusive a responsabilização de ‘autoridades omissas’.

O chefe do MPF indicou que encaminhou o despacho de Alexandre às Procuradorias em razão de as autoridades mencionadas pelo ministro não possuírem foro privilegiado nos tribunais superiores. “Por isso, eventuais providências investigativas devem ser adotadas em primeira ou segunda instância, conforme cada situação”, indicou.