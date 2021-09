Após depoimento à PF em inquérito sobre manifestações golpistas, Zambelli diz que dia 7 vai à Paulista para entoar ‘zombou deles o Brasil’ Por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF, deputada bolsonarista foi à Polícia Federal neste domingo, 5, para depor no inquérito sobre a organização de manifestações violentas no feriado de 7 de Setembro e afirma que não teve acesso aos autos, mas avisa que no Dia da Independência irá à avenida em São Paulo onde estão previstos atos com a presença do presidente Jair Bolsonaro