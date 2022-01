Após denunciar aliciamento e tráfico de drogas em reserva Indígena, ativista Guarani-Nhandeva sofre emboscada e agressões em Mato Grosso do Sul

Aline de Souza, 23, foi agredida após denunciar aliciamento e tráfico de drogas na reserva indígena em que vive, Francisco Horta Barbosa, localizada em Mato Grosso do Sul, na região de Dourados. O caso aconteceu na madrugada do último sábado, 22. A proximidade com a área urbana é um dos problemas apontados pela jovem. “A gente se vê refém da cidade, o que acontece de ruim na cidade tem lá dentro. Ao mesmo tempo, a gente não tem políticas públicas que realmente nos atenda”, disse em entrevista ao Estadão.

Na madrugada em que foi agredida, ela estava indo ajudar um amigo que estava com a moto quebrada a 200 metros da residência dela. Quando, segundo ela, foi rendida por uma mulher e começou a ser espancada. “Ela me encheu de soco. Eu fiquei desnorteada”. Aline estava em uma moto e foi nocauteada pelas costas e levou diversos golpes na cabeça e no rosto. “Ela [a acusada] tentou levar o meu rosto até o espelho da minha moto, mas a sorte é que não quebrou”, conta. O ataque só cessou quando o amigo de Aline ameaçou o marido da agressora.

“Eu não voltei pra casa da minha mãe porque estava com medo de tudo que poderia acontecer”. Logo após o ocorrido, a ativista registrou boletim de ocorrência na 2ª Delegacia de Polícia de Dourados e fez corpo de delito. Para ela, a maior revolta é a impunidade do caso. “A polícia pegou eles em flagrante, mas eles não foram presos. Eu me senti tão impotente, dói quando a gente sente isso na pele”, lamenta.

O caso de violência ganhou repercussão depois da divulgação do vídeo da vítima ensanguentada na página da Retomada Aty jovens Guarani Kaiowá, organização que Aline é integrante. Na legenda, o grupo clamou por justiça: “Nós, defensores dos Direitos Humanos, a cada dia passa por essa violência, por lutar por nosso direito humano. Queremos justiça”, destacam.

A jovem liderança está na linha de frente das ameaças que atingem o povo Guarani Kaiowá há mais de quatro anos. Em novembro de 2021, a mãe e um dos irmãos de Aline foram agredidos na esquina de casa pelo mesmo grupo a que atacou. “Eu sabia que a partir daquele momento a gente não teria mais paz. Porque eu sempre soube que ali era uma boca de fumo”, afirma. A reserva indígena que Aline e a família moram tem duas aldeias: Jaguapiru e Bororó, juntas somam uma população de aproximadamente 18 mil pessoas.

Há algumas décadas, o território se tornou foco de estudos que abordam a insegurança do local e o aumento do consumo de drogas, principalmente, de jovens. A circulação de pessoas estranhas e a ausência de fiscalização que coíba a entrada de armas e drogas são apontadas como algumas das causas para o crescimento da violência na reserva. Agora, a ativista está abrigada em um coletivo de mulheres do povo Guarani Kaiowá e vai receber apoio jurídico do mesmo grupo.

Em nota divulgada nas redes sociais, a Retomada Aty jovens Guarani Kaiowá, escreveu: “Não podemos aceitar as violências no território, hoje à noite membro da nossa organização da juventude Guarani Kaiowá foi atacada por denunciar aliciamento e tráfico de drogas na comunidade. Aline de Souza, ativista e estudante, quase perdeu a sua vida por defender sua comunidade. Todos os dias defendemos nosso território com nossa vida. Demarcação já. Juventude Guarani Kaiowá Tekoha Guasu.”

COM A PALAVRA, 2ª DELEGACIA DE POLÍCIA DE DOURADOS

A reportagem entrou em contato com a assessoria da polícia de Dourados, mas não houve retorno até a publicação deste texto. O espaço está aberto para manifestação.