Após com ‘colaboração informal’ com a Justiça, Renato Duque é condenado a pena reduzida por lavagem via offshores em Mônaco Ex-diretor de Engenharia e Serviços da Petrobrás confessou controlar contas no exterior; juiz Luiz Antonio Bonat, da 13ª Vara Federal de Curitiba, também determinou o confisco de R$ 69 milhões em favor da estatal