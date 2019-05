Após cassação de prefeito, Gracinha assume Ilhabela

A vice-prefeita de Ilhabela, Maria das Graças Ferreira, a Gracinha (PSD), assumiu o comando do Executivo municipal após a cassação do prefeito Márcio Tenório (MDB), pela Câmara. Baiana de Uruçuca, ela tem 58 anos. No dia 16, por 7 votos em votação na Câmara do município do litoral Norte de São Paulo, foi decretado o fim do mandato do emedebista. Houve duas abstenções.

A sessão, iniciada na manhã de quarta, 15, se arrastou até a manhã desta quinta quando a cassação foi anunciada pelo presidente da Câmara, vereador Marqunhos Guti (DEM).

O ponto central da investigação da Comissão Permanente da Câmara se refere à contratação de uma empresa para realização de evento em Ilhabela. O evento não ocorreu, mas mesmo assim o prefeito depositou o valor na conta da empresa, R$ 519 mil.

O prefeito chegou a apelar à Justiça, sob a alegação de imparcialidade de seus julgadores. No entanto, os pleitos foram rejeitados.

O desembargador Ribeiro de Paula, do Tribunal de Justiça de São Paulo, anotou: “Em face disso, e também por legítima presunção de legalidade do processo de cassação, que segue a disciplina estabelecida pelo Decreto-lei nº 201, de 27/02/67, não convém suspender, neste momento processual, os efeitos da decisão político-administrativa, que isso pode, além da nítida turbação e insegurança que traz em si, pode eventualmente representar invasão judicial em matéria de competência do Poder Legislativo”, escreve.

Na mira da PF

Tenório foi afastado das funções na tarde de terça, 14, no âmbito da Operação Prelúdio II, deflagrada pela Polícia Federal. A investigação apura fraude à licitação, superfaturamento de preços, corrupção ativa e passiva, lavagem de capitais e associação criminosa na gestão de Tenório. Além do prefeito foram afastados pela Justiça na terça, 14, os secretários municipais Osvaldo Julião (Jurídico) e Vinícius Julião (Saúde), e outros três investigados. A PF fez buscas no gabinete do prefeito.

