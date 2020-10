Após Bolsonaro dizer que ‘acabou com a Lava Jato’, Transparência Internacional aponta ‘progressivo desmanche do arcabouço legal e institucional anticorrupção’ no Brasil Movimento lança nesta terça, 13, relatórios que apontam 'graves retrocessos' do Brasil no combate à corrupção em 2020; documentos serão apresentados ao Grupo Antissuborno da OCDE e ao Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo