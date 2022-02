Após Bolsonaro alegar fragilidade nas urnas, TSE divulga informações prestadas às Forças Armadas

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou nesta quarta-feira, 16, a íntegra do documento elaborado em resposta aos questionamentos das Forças Armadas sobre o sistema eletrônico de votação. A Corte não previa tornar públicas as informações para atender à solicitação de sigilo apresentada pelo general Heber Portela, mas alegou ser necessário “diante do vazamento da existência de perguntas que foram formuladas, bem como do próprio teor das perguntas”.

Documento Leia os documentos divulgados pelo TSE PDF

A decisão foi tomada em conjunto pelo atual presidente Luís Roberto Barroso e seus sucessores no cargo, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Em nota, o TSE justifica a divulgação das perguntas e respostas “levando em conta que as informações prestadas às Forças Armadas a respeito do processo eletrônico de votação são de interesse público e não impactam a segurança cibernética da Justiça Eleitoral”.

No documento, a área técnica do TSE, responsável por formular as respostas aos militares, afirma que as perguntas apresentadas pelas Forças Armadas são de “grande relevância” e fazem parte das “reflexões, aquisições e programações futuras” da Corte.

