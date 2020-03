Após aval de buscas contra auxiliar de deputado do PSL, carreata em Ribeirão Preto é cancelada

A carreata contra o isolamento social de Ribeirão Preto (SP) foi cancelada no início da noite deste sábado, 28, após a juíza de plantão Vanessa Aparecida Pereira Barbosa determinar buscas e apreensões contra os organizadores do evento. Um dos alvos da ação é o auxiliar parlamentar Maicon Tropiano, lotado no gabinete do deputado estadual Douglas Garcia (PSL-SP), na Assembleia Legislativa de São Paulo.

Em mensagem publicada nas redes sociais, a página Movimento Conservador informa que não haveria tempo hábil para recorrer da decisão de forma a garantir a carreata programa para a tarde de domingo, 29. O grupo diz discordar ‘frontalmente’ da magistrada, que barrou a manifestação sob multa de R$ 100 mil, e que irá recorrer ‘naquilo que for cabível’.

Mais cedo, a juíza deu aval a pedido do Ministério Público de São Paulo apreender computadores de organizadores do evento, incluindo Maicon Tropiano. A decisão visa apurar ‘a extensão dos ilícitos’ e a ‘motivação das ações criminosas’ envolvendo a convocação para a carreata. Também foi autorizada a quebra do sigilo de dados.

Em resposta à reportagem, o gabinete do deputado Douglas Garcia, no qual está lotado o auxiliar parlamentar Maicon Tropiano, criticou a decisão e afirmou que ele não era organizador do evento. “A busca e apreensão determinada é um absurdo! Sendo que a carreata é uma manifestação legítima e pacífica, não implicando em aglomeração de pessoas”.

Além de busca contra os organizadores do evento, a juíza também proibiu a manifestação e impôs multa de R$ 100 mil a quem descumprir a ordem. A decisão também deverá ser enviada a todos que participaram do grupo de WhatsApp criado para mobilização da carreata.

COM A PALAVRA, O AUXILIAR PARLAMENTAR MAICON TROPIANO

