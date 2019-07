Após ataque de hackers à Lava Jato, PGR adota ferramenta certificada para comunicação entre procuradores Adoção do software e-Space mira acabar com vulnerabilidades e evitar invasões como as de aplicativos privados dos membros do Ministério Público Federal; Polícia Federal segue investigando invasões do Telegram de procuradores da força-tarefa do Paraná e outros agentes públicos