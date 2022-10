Após atacar PF, Roberto Jefferson repete lema de Bolsonaro: ‘Deus, pátria, família, vida e liberdade’

Após atacar policiais federais neste domingo, 23, em Levy Gasparian (RJ), o ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB) repetiu um lema do presidente Jair Bolsonaro (PL): “Deus, pátria, família, vida e liberdade”. A frase consta também do plano de governo apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo candidato à reeleição ao Palácio do Planalto.

A Polícia Federal foi ao município do interior do Rio cumprir um mandado do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, para tirar Jefferson da prisão domiciliar e levá-lo de volta à cadeia. A ordem do ministro foi enviada para a PF do Rio de Janeiro no fim da noite de sábado, 22.

A decisão de Moraes foi tomada após Jefferson xingar a ministra Cármen Lúcia, do STF, de “prostituta arrombada” no sábado. O ataque ocorreu após o voto da ministra a favor da punição da Jovem Pan. As declarações do ex-deputado levaram à reação das classes política e jurídica.

Bolsonaro repudiou a fala de Jefferson após o aliado atacar a PF na tarde deste domingo. “Repudio as falas do sr. Roberto Jefferson contra a ministra Cármen Lúcia e sua ação armada contra agentes da PF, bem como a existência de inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição e sem a atuação do MP”, afirmou.

Delegados da PF receberam vídeos com a atuação de Jefferson. As imagens de um circuito interno de segurança mostram policiais chegando ao local. Jefferson atirou contra a Polícia Federal, que tentava prendê-lo, ferindo um delegado e uma agente. Segundo o ex-deputado, houve troca de tiros.

“Lutem contra a tirania. O perdão ao tirano é um acinte, é uma ofensa ao justo e ao inocente. Lutem. E eu peço a vocês, não se entreguem. Lutem, lutem, combatam pela democracia, pela liberdade. Deus, pátria, família, vida e liberdade, liberdade, liberdade”, afirmou.

O lema também é repetido pelo presidente. O plano de governo entregue por Bolsonaro ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cita a frase.

“Mesmo diante de um cenário mundial volátil, é preciso ter um olhar amplo para antever e compreender a direção provável do mundo, por meio de fatos portadores de futuro, e como o Brasil pode se inserir nesse contexto de forma a proteger seus cidadãos, física e emocionalmente, por meio do bem-estar social, do aumento da oferta de emprego, da geração de renda, da segurança e da manutenção de valores que são tradicionais em nossa sociedade: Deus, Pátria, Família, Vida e Liberdade”, aponta o documento.

Em 30 de setembro, às vésperas do 1º turno das eleições brasileiras, Bolsonaro postou um vídeo do político chileno de extrema direita José Antonio Kast Rist com a mensagem: “Desde o Chile, José Antonio Kast, líder da bem-sucedida campanha contra a nova constituição chilena, envia seu apoio para que o Brasil siga no caminho da ordem e da liberdade, sendo um farol para a América Latina e para o mundo”, escreveu, “Deus, Pátria, Família, Vida e Liberdade!”

Reação

O ataque de Roberto Jefferson contra a PF provocou reação de policiais federais. A presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo (SINDPF), Tania Prado, classificou os fatos como “gravíssimos”. “Trata-se de tentativa de homicídio qualificado praticado contra policiais federais, uma afronta ao Estado constituído, e merece punição exemplar ao seu autor”, afirmou.