Após 7 anos afastado por suspeita de corrupção no caso Alstom, Robson Marinho reassume cadeira de conselheiro no TCE de São Paulo

Robson Marinho está de volta ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Após sete anos e quatro meses afastado, por decisão judicial em investigação que atribuiu a ele a titularidade de offshore na Suíça, detentora de US$ 3 milhões, Marinho reassume nesta terça-feira, 18, as funções de conselheiro da Corte de Contas paulista, beneficiado pela prescrição do crime que lhe foi imputado pelo Ministério Público Federal. Ele sempre negou ter ligação com a offshore e ser o dono dos dólares no país europeu.

Ato publicado pela presidente do TCE, Cristiana de Castro Moraes, cessa os efeitos da convocação do auditor Márcio Martins de Camargo abrindo caminho para o retorno de Marinho. Ex-chefe da casa Civil do governo Mário Covas (1995 – 1997) Marinho, hoje com 72 anos, fica até o fim de 2024 no cargo, quando se aposenta compulsoriamente aos 75.

(em atualização)

COM A PALAVRA, ROBSON MARINHO

A reportagem fez contato com o gabinete do conselheiro Robson Marinho. O espaço está aberto para manifestação.