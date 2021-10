Aplicação da Lei de Locações pelo STJ em contratos coligados à locação

Muito embora um contrato de locação possua diversas nuances, justapondo outras espécies contratuais advindas da locação pura e simples, com o fim de viabilizar uma atividade econômica específica, é aplicável a essa relação jurídica a Lei Locações, uma vez que esta pluralidade de questões adjacentes não retira a autonomia e a natureza da locação.

Este é o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, aplicado no julgamento do Recurso Especial nº 1.475.477/MG, em julgamento realizado em 18 de maio passado.

A Terceira Turma do STJ deu provimento ao recurso interposto por uma distribuidora de combustíveis em face do sublocatário de um posto de combustíveis, com quem havia firmado o contrato de sublocação.

Na demanda originária da controvérsia, a distribuidora de combustíveis postulava pela rescisão do contrato de sublocação com a desocupação do imóvel e a condenação dos réus ao pagamento dos valores referentes a aluguéis inadimplidos.

Na hipótese dos autos o juiz em primeira instância julgou procedentes os pedidos formulados e declarou a rescisão, decretando o despejo do sublocatário e sua condenação ao pagamento de aluguéis e acessórios contratuais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir dos respectivos vencimentos.

Em face da supramencionada sentença foi interposto recurso de apelação pelo posto sublocatário, alegando preliminarmente carência de ação, que resultou no acórdão pelo acolhimento da alegação e respectiva extinção do processo sem resolução do mérito, quando a Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu que a ação de despejo é via inadequada para rescindir o contrato de sublocação firmado entre as partes.

A decisão destacou que a espécie contratual não visa apenas o estabelecimento de uma relação locatícia, mas, majoritariamente, uma relação comercial, com a compra e venda exclusiva de produtos da marca da distribuidora.

Diante desse cenário e inconformada com o resultado do novo posicionamento vindo do tribunal, a demandante interpôs o recurso especial em referência, alegando em essência que seria possível a aplicação da Lei nº 8.245/1991 nas hipóteses em que o contrato possui cláusulas acessórias estabelecendo negócios jurídicos suplementares, desde que não seja modificada a natureza do contrato de locação.

Por sua vez, ao julgar o recurso especial, o STJ entendeu que o contrato firmado entre as partes pode ser classificado como um contrato coligado porque corresponde a um contrato de sublocação com diversos outros pactos de natureza obrigacional, inerentes à locação, sendo perfeitamente possível a incidência da Lei de Locações.

Os contratos coligados são os que, embora distintos, estão conectados em razão de cláusula acessória, ou seja, um pacto depende do outro de tal modo, que cada qual, isoladamente, seria desinteressante. No entanto, não se fundem, conservando a sua individualidade própria.

No caso vertente, verifica-se que foi firmado um contrato de sublocação com diversos outros pactos, de natureza obrigacional, inerentes à locação como, por exemplo, a compra e venda de produtos, mediante uma cota mínima de aquisição.

Ao analisar o recurso, concluiu o ministro relator Marco Aurélio Bellizze que, no caso dos autos, deve-se aplicar a cada um dos pactos firmados entre as partes a norma específica, ou seja, diante do não pagamento dos aluguéis, aplica-se a Lei nº 8.245/1991.

Portanto, existe a possibilidade de ajuizamento de ação de despejo pela locadora, da mesma forma que, se houvesse atraso no pagamento dos produtos adquiridos em virtude do contrato de compra e venda, seriam aplicadas as regras específicas desse instituto jurídico, abrindo o direito à propositura de ação de cobrança.

Este posicionamento traz certo conforto à economia, visto que é cada vez mais comum a pactuação de contratos coligados que regem diversas relações e especificidades em um único instrumento; de modo a otimizar a contratação e a própria evolução das relações jurídicas, inevitavelmente mais complexas com o desenvolvimento das relações sociais em constante evolução.

As profundas transformações sociais e as relações jurídicas daí advinda, exige então do operador do direito uma flexibilização crescente, para tornar viável tal evolução e o acompanhamento eficaz no avanço da economia e novos modos advindos da inovação e criatividade que movimentam as interrelações no século XXI.

*Natashe Oliveira e Fernanda Nunes Rodrigues, integrantes da equipe do contencioso do NFA Advogados

Link da decisão: RECURSO ESPECIAL Nº 1.475.477 – MG (2014/0129218-5)

https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=2056813&num_registro=201401292185&data=20210524&peticao_numero=-1&formato=PDF