Apenas uma pessoa no País tem o mesmo nome usado por Bolsonaro em exame

O codinome utilizado pelo presidente Jair Bolsonaro para um dos exames para detecção da covid-19 coincide com o nome de um jovem de 16 anos. De acordo com a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), há um único Rafael Augusto Alves da Costa Ferraz registrado no Brasil, nascido em 2004.

Já o segundo nome escolhido por Bolsonaro é mais comum. Segundo a Arpen, há 125 pessoas registradas com o nome Airton Guedes no país. O primeiro registro é de 1932.

Depois de o Estadão pedir na Justiça acesso aos exames do presidente, a Advocacia-Geral da União (AGU) entregou ao Supremo Tribunal Federal (STF) três exames com resultado negativo feitos pelo presidente. Dois exames, feitos pelo laboratório Sabin, foram registrados com o CPF, RG e data de nascimento de Bolsonaro, mas sob os codinomes de Rafael Augusto Alves da Costa Ferraz e Airton Guedes.

O terceiro exame, feito pela Fiocruz, identifica o nome da pessoa apenas como “Paciente 05”. Não há indicação de documentos pessoais nem da data de nascimento do paciente.

A AGU entregou ao gabinete do ministro Ricardo Lewandowski um total de três exames, se antecipando a uma decisão do magistrado na análise de um recurso do Estadão que pedia a divulgação dos laudos. Foram feitas duas remessas. O teste da Fiocruz foi o último a ser entregue ao Supremo, na manhã desta quarta-feira.