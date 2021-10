Apagão do zap revela auge da web

O apagão global de WhatsApp, Instagram e Facebook na segunda-feira (4) sacramentou a impressão popular de que estamos dependentes emocional, econômica e socialmente das redes da internet e dos aplicativos de celular. Além dos prejuízos bilionários que impôs a investidores e empresas de todos os portes e dos sérios contratempos em razão de sete horas fora do ar, esse episódio revelou um mundo nitidamente mais on-line que off-line.

Mas como foi possível uma crise temporária de natureza tecnológica ter provocado tanto transtorno na população de todos os países, a ponto de se tornar até questão existencial? Todos os ônus e bônus da dependência diária do ciberespaço, seja para fazer negócios, estudar ou lidar com coisas banais da vida, só confirmam o que profetas da Nova Economia pregavam lá no finzinho dos anos 1990 e no primeiro ano desses anos 2000. Aleluia!

Os malucos do Vale do Silício e de Wall Street diziam que a web mudaria tudo, tudo mesmo. Após solavancos, adiamentos e vozes “lúcidas” em contrário, essa profecia acabou se confirmando para o nosso bem e o nosso mal. Ao longo de duas décadas, caímos na teia online e estamos presos a ela, sobretudo os nascidos neste século. A melhor prova desse fato foi o 4 de outubro de 2021, que não foi o primeiro nem será o último incidente.

Anteontem, a queda do zap derrubou prestadores de serviço, empreendedores e mercados de todos os tipos e tamanhos. Desde 12h30 (horário de Brasília) até quase 20h, muita confusão e piada transbordaram para redes vizinhas como Telegram e Twitter. Na onda de falhas e denúncias que enfrenta de órgãos reguladores, Mark Zuckerberg, fundador das redes enguiçadas, perdeu anteontem US$ 6 bilhões em patrimônio. Mas a internet reina e reinará.

Em 19 de janeiro de 2000, a manchete da revista Veja era “Nasce a nova economia”, em referência à reportagem “O mouse que ruge”, sobre a fusão entre o então maior provedor de acesso à internet do mundo, a America Online (AOL), e a gigante da mídia tradicional Time Warner. O negócio marcava mais uma etapa na revolução da web, que estava mexendo nas engrenagens planetárias, como um divisor de águas entre o velho e o novo.

Era o maior negócio de todos os tempos, celebrado no entusiasmo do auge da chamada Bolha PontoCom. Acabou virando um fiasco, sendo enterrado no fim de 2009. Antes disso, ainda no fim de 2000, estourou a bolha, que fora precedida por longo tempo de “exuberância irracional”, nas palavras do ex-presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) Alan Greenspan. Mas era tudo só uma questão de ajustar expectativa e timing.

Para constatar que a Nova Economia vingou de verdade, basta ver a lista das 10 maiores empresas em valor de mercado do mundo. Sete estão filhas dela, lideradas pelas trilionárias Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google) e Facebook, largando para trás a velha dominância de Coca-Cola, petroleiras e montadoras de automóveis movidos a combustíveis fósseis.

De lá para cá, os canais digitais ocuparam dominante espaço no comércio, nas relações pessoais, na cultura, na política, na produção científica e nas mentalidades. A euforia com as maravilhas do admirável mundo novo se soma às angústias que ele traz, sobretudo com o rapto da atenção, a ansiedade, e o predomínio de temas fúteis e viscerais. A futurologia do cinema dá pistas sobre para onde vamos: Matrix ou Jogador Número Um.

*Sílvio Ribas, jornalista, escritor, consultor em relações institucionais e assessor parlamentar no Senado Federal