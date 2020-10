AO VIVO: como operava o esquema bilionário das farmacêuticas; assista Força-tarefa do Ministério Público de São Paulo, Secretaria de Estado da Fazenda e do Planejamento, Superintendência da Receita Federal, Procuradoria-Geral do Estado e Polícias Civil e Militar revela detalhes da 2ª fase da Operação Monte Cristo, deflagrada nesta quinta-feira 1; em residência de um sócio da rede Bifarma, investigadores acharam RS 8 milhões em dinheiro vivo