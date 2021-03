Ao Supremo, AGU diz ser contra comissionados em atividades de auditoria e instrução processual nos tribunais de Contas

Em manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal nesta sexta-feira, 5, a Advocacia-Geral da União (AGU) marcou oposição ao exercício das chamadas ‘funções finalísticas de controle externo’ por funcionários comissionados nos tribunais de Contas do País.

No pacote de atribuições estão a prerrogativa de encerrar instruções processuais e aprovar manifestações técnicas, por exemplo. Para a AGU, apenas servidores aprovados em concurso público têm titularidade para desempenhar as funções.

“Nota-se que a condição para o exercício de atribuições finalísticas de auditoria e instrução processual na esfera do controle externo é, sem dúvida, a aprovação em concurso público específico para ingresso no quadro próprio de pessoal do Tribunal de Contas, sendo imprescindível a estabilidade qualificada para o desempenho das funções inerentemente de Estado”, diz um trecho da manifestação.

A questão está sendo discutida em uma ação proposta pela Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil (ANTC). Na origem, a entidade contesta leis do Sergipe que, em sua avaliação, abririam margem para o exercício indevido das funções por servidores nomeados para os noves cargos de coordenação de unidades orgânicas do Tribunal de Contas do Estado.

“Os agentes sem estabilidade são livremente escolhidos, indicados e dispensados pelo relator dos processos, o que compromete a independência e a imparcialidade no planejamento, execução e monitoramento de auditorias e instruções processuais, permitindo interferência de julgador na investigação e instrução processual típica de modelos inquisitoriais”, argumenta a associação.

O relator é o ministro Edson Fachin. Ele também pediu, como é de praxe, manifestação da Procuradoria-Geral da República.

Até aqui, além da AGU, também foi ouvida a Assembleia Legislativa do Sergipe (Alese). Em manifestação enviada ao gabinete do ministro, o departamento jurídico da Alese afirmou que os coordenadores desempenham funções de assessoramento, chefia e direção disciplinados por lei e afastou a tese de usurpação de atribuições.