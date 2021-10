Anywhere office e as fronteiras do Direito Trabalhista

Com o avanço da vacina, a abertura das fronteiras, e a possibilidade de manutenção das atividades em home office, será uma tendência entre os empregados, o trabalho remoto, realizado em qualquer outro país. Essa possibilidade vai viabilizar que o empregado invista, por exemplo, em um curso de idiomas no exterior, sem que tenha o desafio de buscar um novo trabalho. Será possível conciliar a experiência de residência em um novo país, sem renunciar ao emprego que já possui.

Diante da possibilidade de trabalhar de qualquer lugar do mundo, quais são os principais pontos de observação para os empregados e empregadores?

A legislação trabalhista brasileira ainda não prevê regras para esse tipo de contrato de trabalho. Sequer há previsão na legislação para o trabalho em home office, ou mesmo a implementação do regime híbrido. Embora muito se fale sobre a Reforma Trabalhista, datada de 2017, a legislação não acompanha os avanços das relações de trabalho, e muito menos reflete a grande alteração que ocorreu dentro das empresas, com a aceleração da implementação do novo modelo.

Diante disso, é natural que empregadores sejam mais resistentes à possibilidade de implementação do anywhere office, sem que haja uma legislação sobre o assunto. No entanto, para as empresas que decidirem implementar o sistema, será necessário observar o bom senso, além disso, será primordial que as partes envolvidas, convencionem as regras para a sua implementação.

Importante esclarecer que o anywhere office está relacionado à solicitação de trabalho no exterior, desde que o pedido seja realizado pelo empregado, e desde que ele não seja direcionado para qualquer sede ou filial do empregador em outro país. Isso porque, havendo a transferência do empregado para a sede ou filial no exterior, é configurada a hipótese de expatriação do empregado, e esta tem as suas regras específicas.

Portanto, este modelo, em breves palavras, é a solicitação apresentada pelo empregado ao empregador, para que exerça as suas atividades laborais de qualquer lugar do mundo, sem restrições. No entanto, é evidente que a falta de regulamentação sobre o assunto trará desafios e alguns pontos de atenção, que precisarão ser discutidos entre empregado e empregador. O empregado e empregador deverão estabelecer, por exemplo, como serão fornecidos os benefícios.

Ainda que os benefícios não estejam previstos em lei, muitas vezes a obrigação decorre de Acordo Coletivo de Trabalho ou Convenção Coletiva de Trabalho. Além disso, se o empregado já recebe qualquer tipo de benefício, não poderá deixar de recebê-los por ter mudado seu domicílio, ainda que para outro país, sob pena de ser configurada alteração lesiva ao contrato de trabalho. Assim, as partes devem convencionar sobre a forma de concessão de benefícios como vale refeição e plano de saúde, que, normalmente, são válidos somente no Brasil.

É evidente que pode haver uma substituição na forma de concessão destes benefícios, mas essa alteração deverá ser convencionada entre as partes, e deverá constar em termo aditivo. Além disso, com o exercício das atividades em qualquer lugar do mundo, o empregado e empregador deverão estabelecer a responsabilidade sobre a manutenção de equipamentos eletrônicos, e até mesmo sobre a estrutura de trabalho, já que o empregado não poderá dispor, por exemplo, da equipe de manutenção existente no Brasil, e nem da mobília eventualmente disponibilizada pela empresa.

Se houver a necessidade de cumprimento de uma escala de trabalho, os turnos poderão ficar prejudicados em razão do fuso horário, então, também será necessária a negociação entre empregado e empregador sobre os novos horários. O que se percebe é que muitos serão os pontos a serem observados. O mais indicado, em razão da falta de regulamentação, é que empregado e empregador negociem tudo o que for necessário, sendo que todas as alterações deverão ser pactuadas por meio de termo aditivo ao contrato de trabalho, fazendo com que haja mais segurança jurídica para as partes.

É claro, que o empregador quer avançar nas relações de trabalho e também pretende reter os profissionais talentosos, mesmo que estes desejem estar em qualquer lugar do mundo. No entanto, para que essa hipótese não configure risco demasiado aos empregadores, a indicação é que haja a negociação prévia de tanto quanto for possível, evitando que essa alteração contratual seja objeto de uma reclamação trabalhista no futuro. O anywhere office certamente veio para ficar e, com isso, torna-se mais latente a necessidade de ser autorizada a negociação entre empregado e empregador, principalmente para que haja um avanço nas relações de trabalho, sem que isso represente um risco trabalhista aos empregadores.

*Michelle Pimenta Dezidério é especialista em Direito do Trabalho, no escritório Chediak Advogados