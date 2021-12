Anulação das condenações de Lula e CPI da Covid foram destaques na área criminal em 2021

2021 ficará marcado como o 2º ano da pandemia de Covid-19. No Brasil, este foi o pior ano da doença, com mais de 400 mil vidas perdidas em decorrência da segunda onda de contaminação. Por outro lado, este também será sempre lembrado como o ano da vacina, que tem permitido à população, aos poucos, assistir ao arrefecimento da doença e à drástica redução do número de mortos pelo vírus.

Já para o campo jurídico-criminal, o primeiro acontecimento relevante do ano foi a prisão do deputado federal Daniel Silveira (PSL/RJ), no dia 16 de fevereiro. Por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o parlamentar foi encarcerado após a divulgação em suas redes sociais de vídeo em que fez efusivos ataques aos ministros da Suprema Corte e apologia ao Ato Institucional nº 5, que tolheu liberdades individuais durante o regime militar brasileiro. Como se tratava de parlamentar no exercício do mandato, o STF entendeu que ataques contra a democracia e o Estado de Direito não estariam cobertas pela imunidade parlamentar, a permitir a prisão e, posteriormente, a deflagração de ação penal.

Na semana seguinte, o Superior Tribunal de Justiça anulou as decisões que autorizaram a quebra de sigilos fiscal e bancário do senador Flávio Bolsonaro e de mais 94 pessoas e empresas no caso que ficou conhecido por “rachadinha” (desvio de salários de funcionários-fantasmas em favor do senador). Naquela ocasião, a 5ª Turma do Tribunal concluiu que a decisão do juiz de 1º grau não havia sido adequadamente fundamentada.

Já no mês seguinte, precisamente no dia 8 de março, o ministro Edson Fachin, da Suprema Corte, determinou a anulação de todas as condenações do ex-presidente Lula relacionadas à Operação Lava Jato e que tramitaram perante a 13ª Vara Federal de Curitiba. A decisão foi proferida em habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente sob o argumento de que a Justiça Federal do Paraná era territorialmente incompetente para processar a julgar os fatos relacionados a ele. Embora não tenha sido uma decisão absolutória, na prática o declínio da competência a outro juízo impôs que a persecução voltasse à etapa inicial e Lula voltou a ser elegível, já que as condenações foram anuladas.

Em 13 de abril foi determinada a instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar gastos, ações e eventuais omissões do Governo Federal no combate à pandemia de Covid-19. A partir da premissa de que não há juízo de conveniência para instauração ou não da Comissão e sim tão somente atendimento aos requisitos constitucionais, o STF ordenou a formação da Comissão e início dos trabalhos investigativos.

No mesmo mês, foram derrubados pelo Congresso Nacional os 16 vetos ao chamado “pacote anticrime” e a lei brasileira regulamentou a possibilidade de captação ambiental, aumento de pena para crimes contra a honra ocorridos na internet, obrigatoriedade de exame de DNA em determinados crimes, dentre outros temas.

No mês seguinte, foi aprovado por unanimidade o impeachment do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que foi afastado definitivamente do cargo e tornou-se inelegível por cinco anos. Foi a primeira vez na história da República brasileira que um governador sofreu o impedimento.

Julho foi marcado pela entrada em vigor da Lei 14.188/21, que, dentre outras coisas, passou a criminalizar a violência psicológica contra a mulher no ambiente familiar. Em março já havia entrado em vigor a criminalização da conduta de stalking (L. 14.132/21), sendo ambas inovações legislativas relevantes para o avanço da proteção às mulheres.

Em 13 de agosto houve a prisão dos ex-deputados Flordelis e Roberto Jefferson. A primeira perdeu o mandato e é acusada de ser a mandante da morte do próprio marido; já Jefferson foi recolhido à prisão sob a acusação de que ele fazia uso de suas redes sociais para atacar os poderes da República e o Estado Democrático de Direito. No mesmo mês, o Congresso Nacional votou proposta de lei sobre a volta do voto impresso; a votação foi no sentido de manter a urna eletrônica e de certa forma esvaziou a discussão em torno do tema.

Já o dia 7 de setembro, data em que se comemora a independência do Brasil, foi marcado por manifestações de natureza antidemocrática que tiveram como protagonista o presidente da República, que discursou em Brasília e São Paulo. Jair Bolsonaro afirmou em cima de trio elétrico que não cumpriria decisões emanadas pelo Poder Judiciário, chegou a ameaçar de fechamento o STF e disse que processo eleitoral sem voto impresso seria uma “farsa”. Terminou com o aviso de que apenas Deus seria capaz de tirá-lo do cargo de mandatário da República.

O discurso foi amplamente criticado por órgãos da imprensa nacional e internacional, além de causar indiscutível animosidade na política nacional. Dias depois, com auxílio do ex-presidente Michel Temer, Bolsonaro subscreveu carta em que recuou do tom belicoso e não houve – ao menos por ora – qualquer consequência sobre o discurso. Naquele mesmo mês, foi revogada a Lei de Segurança Nacional e promulgada a Lei sobre Crimes contra o Estado Democrático de Direito (Lei 14.197/21).

Em outubro houve a abertura de Comissão de Investigação por parte da Câmara de Vereadores de São Paulo acerca dos procedimentos adotados nos hospitais da rede Prevent Senior, já que elementos colhidos pela imprensa e pela CPI da Covid no Congresso Nacional apontaram possíveis irregularidades tanto no tratamento ministrado aos pacientes ali internados pela Covid como possível falseamento de informações repassadas a órgãos públicos. Paralelamente, também o Ministério Público do Estado de São Paulo montou uma força-tarefa para acompanhar as investigações criminais sobre esses fatos.

Também houve a entrada em vigor da Lei 14.230/21, que implementou reformas na lei de improbidade administrativa. As consequências práticas dessa alteração deverão gerar reflexos nos anos seguintes. Nos últimos dias daquele mês ainda houve histórico julgamento pelo Supremo Tribunal Federal que desaguou no entendimento de que injúria racial equipara-se ao crime de racismo e, como este, é imprescritível.

Já em novembro, mais especificamente no dia 9, o Superior Tribunal de Justiça voltou a anular novas provas do caso “rachadinha” a pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro. Foram anuladas as provas e decisões do juiz de 1º grau sob o argumento de que ele seria incompetente para as providências, na medida em que o senador ocupava o cargo de deputado estadual quando das decisões e que, por isso mesmo, a competência para analisar o cargo seria de órgão colegiado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Dias depois, entrou em vigor a Lei 14.245 (Lei “Mari Ferrer), que pune os atos praticados contra a dignidade de vítimas de violência sexual e testemunhas durante atos judiciais. Como último tema relevante do ano vale rememorar a recente aprovação de André Mendonça para ocupar a vaga no STF deixada pela aposentadoria do ministro Marco Aurélio, após meses de espera pela sua sabatina por parte da CCJ do Senado Federal.

No Brasil nunca há tédio jurídico ou político. Há sempre manifestações e decisões longe da unanimidade. Aqui, para instalar CPI, é preciso recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Aqui, malgrado qualquer discordância com a indicação de novo ministro da Suprema Corte, permite-se que a sabatina seja adiada por meses, ao arrepio de qualquer lógica democrática e constitucional.

Foi mais um período difícil e infelizmente 2022 não promete calmaria. Com a aprovação da criação de um sexto Tribunal Regional Federal a ser instalado em Minas Gerais, a prerrogativa é do presidente da República na escolha de todos os integrantes daquela corte, além das substituições ordinárias nos outros Tribunais.

Há, ainda, expectativa de que o relatório da CPI efetivamente gere consequências no âmbito jurídico-criminal. Ou seja, longe de encerrar no dia 31 de dezembro, o que se viu foi uma série de precedentes e alterações legais que certamente voltarão à discussão em 2022 e nos anos seguintes. De tédio ninguém morre no Brasil.

*José Roberto Coêlho Akutsu é advogado criminalista, sócio do Kehdi e Vieira Advogados