Comissionado da Assembleia tenta vínculo com rádio de Amparo Sérgio David Caparroz, que deixou o gabinete do deputado Barros Munhoz (PSB) no dia 13, após percorrer diferentes áreas na Casa desde 2008, pede reconhecimento empregatício à Justiça com emissora do interior paulista, pelo período de 1 de junho de 1992 a 2 de fevereiro de 2019