‘Antes a catarse era de derrotados, hoje é de ódio, querendo invalidar o processo’, diz Jobim

O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro aposentado Nelson Jobim, afirmou nesta quarta-feira, 9, que a ‘catarse’ feita por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro após a derrota do chefe do Executivo nas urnas ‘não é vinculada a um processo democrático’ e mostra que é necessário repensar como recuperar ‘uma relação de tolerância entre divergentes’.

“Depois de uma derrota você tem que fazer a catarse. Mas a catarse que se fazia anteriormente era de derrotados. Hoje é de ódio, querendo invalidar o processo anterior. O que não é um fenômeno só brasileiro”, registrou.

A declaração se dá em meio ao rescaldo das interdições realizadas por bolsonaristas em todo País inconformados com a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições. O Ministério Público mira financiadores dos atos considerados antidemocráticos. Jobim avalia que é necessário ‘deixar o movimento passar’ e buscar recuperar tais manifestantes ‘pelo processo democrático’. “Isso cansa. Chega um momento que a pessoa fala ‘não dá mais’”.

O ex-presidente do STF participa na manha desta quarta-feira, 9, da conferência de abertura do Congresso Nacional das Sociedades de Advogados, com o tema ‘Papel do judiciário na preservação da democracia, junto do ex-presidente da República Michel Temer.

Antes de sua palestra, Jobim afirmou ao Estadão que a tensão que marcou as eleições é decorrente de uma polarização que começou a nascer em 2018. Nesse período, segundo o jurista, foi introduzida no processo político novas variáveis: o ódio e a intolerancia. “Agora passou esse tempo. Precisamos recuperar. Um novo governo, uma nova situação”, ponderou.

O ex-ministro do STF indica que não há um programa para tal recuperação, tratando-se de um processo de condutas. “Creio que no futuro não se pode ir atrás de provocações. Tem que começar a conciliar”, assinalou. Na avaliação de Jobim, é necessário restaurar a capacidade de a política ‘resolver seus dissensos”.

