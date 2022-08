Antagonismo entre realidade social e aplicação do Direito

Em julgamento realizado no dia 8 de junho deste ano, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrir tratamentos não previstos na lista – fato que chamou a atenção da comunidade jurídica e de toda a sociedade.

É dizer: pela decisão, se o tratamento pretendido pelo consumidor não estiver inserido no rol da ANS, a cobertura ocorrerá somente se não houver substituto terapêutico incorporado ao rol, se sua incorporação à lista não foi previamente indeferida e, se à luz da medicina e de órgãos técnicos, o tratamento buscado apresentar eficácia comprovada.

O efeito prático é que, dessa forma, nada se resolve e os consumidores continuarão tendo negadas suas solicitações de cobertura junto às empresas, invariavelmente recorrendo ao Poder Judiciário para garantia (ou não) de acesso à saúde.

Curioso notar que o placar da decisão do STJ foi de 6 votos a 3, refletindo a divergência existente na corte sobre o tema. Historicamente, a Terceira Turma reconhecia a natureza exemplificativa do rol da ANS, com base na função social do contrato, ao passo que a Quarta Turma posicionava-se pela taxatividade, sob o argumento de que a ausência de limitações teria o condão de encarecer os planos privados.

A uniformização do entendimento pela taxatividade “mitigada” do rol da ANS surgiu da análise de dois casos concretos. Em um deles, o EREsp n. 1.889.704/SP, discutiu-se a possibilidade de cobertura de tratamento multidisciplinar pelo método ABA (Applied Behavior Analysis) para portador do transtorno do espectro autista, sem limitação do número de sessões de terapia ocupacional e de fonoaudiologia.

Mesmo sendo garantido o custeio do tratamento pelo método ABA no caso específico, a decisão não possui caráter vinculante em relação às cortes estaduais, surtindo efeito apenas para as partes na demanda.

A resistência deletéria das operadoras de saúde em cobrir o referido tratamento visa diretamente à maximização do lucro às custas das pessoas mais necessitadas, enquanto a receita dos planos de saúde cresceu, somente em 2021, R$ 10 bilhões em relação a 2020 – reflexo direto do acréscimo de quase dois milhões de consumidores.

Não se pode tolerar essa cultura anacrônica fomentada pelos players do setor, de marcar a ferro quente pessoas que, além de suportarem adversidades, são rotuladas como um “prejuízo” para empresas cujo desempenho econômico se mostra assustadoramente elevado.

Por sorte, não estamos no Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, que retrata uma sociedade futurista em que os habitantes passam por um pré-condicionamento biológico e psicológico, para viverem em harmonia com as leis sociais e com um sistema de castas. Por outro lado, não parece um vaticínio distante ao notar que, à guisa de supostamente promover o equilíbrio econômico-financeiro do ecossistema de saúde suplementar, o STJ atue como um leviatã às avessas, estimulando o conflito ao invés de resolvê-lo, transformando-se no lobo do homem.

Em meio às vicissitudes, é importante destacar: no que tange aos portadores do transtorno do espectro autista, mesmo depois da decisão do STJ a favor da taxatividade do rol da ANS é possível constatar decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo no sentido de manter o custeio do tratamento multidisciplinar pelo método ABA, ressaltando sua eficácia comprovada e considerando a indicação expressa do médico especializado.

O posicionamento da corte estadual é acertado, ao passo que não se cuida de tratamento alternativo, mas de método específico para conferir melhor qualidade de vida e desenvolvimento ao autista.

Nesse sentido, atendendo a recomendação do Ministério Público Federal, a ANS aprovou, no dia 23 de junho de 2022, a Resolução Normativa nº 539/2022, determinando que os planos de saúde garantam a cobertura para qualquer tratamento nacionalmente reconhecido e considerado adequado por médicos, nos casos de pacientes com transtorno do espectro autista e outros transtornos globais de desenvolvimento.

O que se espera, portanto, é que as operadoras de saúde observem integralmente a norma e garantam o tratamento necessário aos autistas. Contudo, considerando um ecossistema de mais de 49 milhões de beneficiários de planos de saúde, em geral a decisão do STJ causará certamente mais desordem e insegurança.

Em consulta ao sítio eletrônico da ANS, é possível verificar que, entre 2010 e 2020, década em que perdurou majoritariamente o entendimento dos tribunais de justiça estaduais acerca do caráter exemplificativo do rol, as receitas arrecadadas por meio de mensalidades saltaram de R$ 72,6 bilhões para R$ 217,5 bilhões. As despesas também cresceram, porém sempre abaixo das receitas totais, com aumento da diferença em favor das empresas.

Trocando em miúdos, é uma falácia a alegação de que a taxatividade do rol da ANS contribui para a manutenção da sustentabilidade do ecossistema de saúde suplementar, conforme empiricamente demonstrado pelos dados da própria agência reguladora. Sendo assim, inexiste risco econômico apto a sustentar a decisão do STJ.

Como reação à decisão do STJ, ontem foi aprovado pelo Senado o Projeto de Lei de nº 2.033/2022, com o objetivo de obrigar os planos de saúde a cobrir tratamentos que estejam fora do rol da ANS (dando um basta ao rol taxativo), desde que comprovada sua eficácia; seja recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec); ou seja recomendado por ao menos um órgão de avaliação de tecnologias em saúde com renome internacional. O texto, agora, segue para sanção presidencial.

Ao contrário do que afirmava Thomas Morus, Lord Chancellor do Rei Henrique VIII, da Inglaterra, em sua obra Utopia, publicada em 1516, em que faz uma sátira a todas as instituições da época descrevendo uma sociedade imaginária, no Brasil a maioria das pessoas não é conhecedora de todos seus direitos, sem falar no complexo emaranhado de leis que exige extrema prudência e dedicação dos profissionais do direito.

Ele acerta, porém, ao asseverar que a pessoa comum está muito ocupada em ganhar seu sustento e não dispõe nem do tempo nem de capacidade para dedicar-se a estas profundezas. Mais atual do que nunca, tal fato exige do Poder Judiciário que não se afaste da realidade social, como ocorreu no julgamento referente ao rol taxativo da ANS, sob pena de ruptura da coerência que, por sua função precípua, deveria manter.

A nós, advogados, cabe a luta incessante para combater a crise do direito, a dissintonia entre a realidade social e a interpretação – muitas vezes equivocada – do ordenamento jurídico, evitando o assombro, a decepção, o desalento das pessoas que mais necessitam de segurança jurídica.

*Stéfano Ribeiro Ferri, sócio-fundador do Ortiz & Ferri Advogados. Pós-graduando em direito corporativo pelo Ibmec. Assessor da 6.ª Turma do Tribunal de Ética da OAB/SP