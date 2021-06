Ansiedade e transtornos desencadeados pela pandemia de covid-19

De acordo com a OMS o Brasil é o pais recordista mundial em casos de transtornos de ansiedade, com cerca de 9,3% da população. Os impactos psicológicos podem ser mais duradouros e prevalentes que o próprio acometimento da pandemia.

Segundo diversas pesquisas, o medo de ser infectado pela Covid19 afeta o bem-estar psicológico das pessoas. Preocupações com escassez de suprimentos, perdas financeiras também acarretam prejuízo ao bem-estar psicológico. Em resumo, durante epidemias, o número de pessoas cuja saúde mental é afetada tende a ser maior que o número de afetados pelo patógeno. Implicações na saúde mental duram mais tempo e ter maior prevalência do que a própria epidemia. Impactos psicossociais e econômicos podem ser incalculáveis e ter ressonância em diversos contextos.

Cabe destacar, aumento do auxílio doença e aponsentadoria por invalidez devido a transtornos mentais (como transtornos de ansiedade e depressão) bateu recorde nacional graças a Pandemia de Covid19. Houve alta de 26% de pedidos em comparação com o ano de 2019, bem como alta no número de concessões de 33% em comparação com o ano de 2019 (Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, 2021).

Dentre as possíveis causas para desenvolvimento de Transtornos Mentais na População em Geral, temos: Isolamento social (que para uma cultura relacional como a nossa é terrível); Preocupação em pegar e em passar a doença para familiares, amigos e pessoas em geral; Estresse (lembrando que grande parte dos Transtornos Psiquiátricos pode ser desencadeado pelo estresse agudo e\ou contínuo, e que estressores não estão faltando no atual cenário); Preocupação com desemprego, renda, família etc. Hiper convivência familiar; Ausência de atividades de reequilíbrio, como atividades de lazer e descompressão; Home office e o excesso de vídeo conferências.

Ansiedade em relação á saúde também pode provocar ataques de pânico. A diminuição das conexões face a face, por sua vez, (devido ao fechamento de escolas e universidades, distanciamento social, loockdown etc) consistem em um estressor importante que precisa ser considerado e trabalhado afim de evitar consequência piores na saúde mental no médio e longo prazo de todos.

Existem algumas possíveis causas para desenvolvimento de sintomas relacionados a ansiedade e a depressão em Familiares de Portadores de Covid 19, como por exemplo: Afastamento do ente querido durante a doença. A incontrolabilidade em relação a situação (não poder “ajudar”, “fazer algo pelo familiar doente”). Dificuldade de obter informação a respeito de familiares internados o estresse agudo e\ou contínuo (estamos sendo submetido a forte estresse e incontrolabilidade a mais de uma ano). Medo e preocupação com a situação do familiar doente.

Vivemos tempos diferentes e de grande empatia com o próximo, precisamos parar, refletir e auto avaliar. Tudo isso vai passar, mas o ser humano ainda vai precisar de muita ajuda e reflexão.

*Monica Portella, psicóloga, pós-doutora em psicologia pela PUC-Rio, doutora em psicologia social e cognitiva pela UFRJ e mestre em psicologia social pela UFRJ