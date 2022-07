Maior entidade de procuradores se une a Deltan e diz ao TCU que não vê dano ao Tesouro com gastos da Lava Jato Associação Nacional dos Procuradores da República pede ao Tribunal de Contas da União para ingressar no processo que investiga e cobra da força-tarefa de Curitiba R$ 2,8 milhões por viagens, passagens e diárias durante a Operação que derrubou o maior esquema de corrupção no País