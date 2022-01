Anotações sobre a preservação da intimidade e os conflitos no direito de família

I – AS PROVAS ILÍCITAS

Sabemos que as provas ilícitas não se confundem com as provas ilegais e as ilegítimas. Enquanto as provas ilícitas são aquelas obtidas com infringência ao direito material, as provas ilegítimas são as obtidas com desrespeito ao direito processual.

Em outra classificação, a prova pode ser ilícita em sentido material e em sentido formal. A ilicitude material ocorre quando a prova deriva: a) de um ato contrário ao direito e pelo qual se consegue um dado probatório(invasão domiciliar, violação de sigilo epistolar, quebra de segredo profissional, subtração de documentos, escuta clandestina, constrangimento físico ou moral na obtenção de confissões ou depoimentos testemunhais etc). há ilicitude formal quando a prova decorre de forma ilegítima, pela qual ela se produz, muito embora seja lícita a sua origem. A ilicitude material diz respeito ao momento formativo da prova; a ilicitude formal, no momento introdutório da mesma.

VIcenzo VIgoriti(Prove illecite e costituzione, in Riv. Dir. proc., XXIII, 1968, Padova, páginas 64 a 73), acompanhado por Alessandro Pace(Commentario dela Costituzione, dirigido por Giuseppe Banca, Rapporti civile, Bologna – Roma, 1977, comentário n. 6 ao art. 15, páginas 109 ss) entendia inutilizável a prova obtida ilicitamente quer pelo poder público quer pelo particular.

II – A PRESERVAÇÃO DA INTIMIDADE E AS PROVAS ILÍCITAS

Antes da Constituição de 1988, sob o império da Constituição da Emenda Constitucional n. 1, o STF entendeu por negar eficácia à prova obtida ilicitamente(RTJ 84/609). Era o caso de um marido, já separado de fato, ingressar indevidamente na intimidade dela, que era a única assinante da linha telefônica, fazendo gravações clandestinas sem o conhecimento da mulher. A violação da intimidade foi considerada patente. Essa prova foi exacrada naquele processo. No entendimento de Barbosa Moreira, o acordão absteve-se de focalizar a questão em termos de preservação da intimidade.

Sabe-se que o Judiciário historicamente se coloca diante de questões de direito de família baseados em provas ilícitas da parte de um dos cônjuges.

A partir da lição de José Carlos Barbosa Moreira, em exaustivo estudo sobre a prova ilícita nas ações de destituição do poder familiar, aponta-se a existência de duas correntes para o problema jurídico da chamada prova ilícita, cuidando uma destas doutrinas da constatação do ato ilícito e do seu categórico afastamento como meio probatório e a outra corrente pautando pela admissão da prova, mas respondendo o autor da prova por sua ilicitude na seara própria.

Barbosa Moreira, um dos maiores processualistas brasileiros, afirmou que o Judiciário se colocou diante do cruciante dilema entre a garantia da segurança jurídica, pela inadmissão de provas ilícitas e a verdade dos fatos.

Tal é o caso das chamadas gravações clandestinas para a obtenção da prova do adultério.

A doutrina brasileira acerca das provas ilícitas, encabeçada pela Professora Doutora Ada Pelegrini Grinover, a partir de sua obra Liberdades Públicas e processo Penal, sempre cerrou fileiras na defesa intransigente do direito à intimidade (sigilo e segredo) em uma perspectiva de liberdades públicas: existindo o envolvimento de matérias ordinariamente concernentes à intimidade, é cabível a oposição do “direito “a intimidade” e, consequentemente, inadmissível qualquer prova (no sentido amplo e não meramente processual do termo) acerca de conhecimentos adquiridos por força da situação repudiada, como disse Rodrigo Pereira Melo(Provas Ilícitas e sua Interpretação Constitucional. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2000, p.13).

Como lembraram Gisléia Fernandes de Sena e Shauma Schiavo Schimidt(Admissibilidade da prova ilícita como forma de proteção ao direito familiar) que José Carlos Barbosa Moreira( A Constituição e as provas ilicitamente obtidas. Revista Forense. Rio de Janeiro: Editora Forense, n° 337: 125-134, jan./fev./mar. 1997, p.128 )assenta que: O problema das provas ilícitas inclui-se entre os mais árduos que a ciência processual e a política legislativa têm precisado enfrentar, dada a singular relevância dos valores eventualmente em conflito. De um lado, é natural que suscite escrúpulos sérios a possibilidade de que alguém tire proveito de uma ação antijurídica e, em não poucos casos, antiética; de outro, há o interesse pública de assegurar ao processo resultado justo, o que normalmente impõe que não se despreze elemento algum capaz de contribuir para o descobrimento da verdade. É sumamente difícil, quiçá impossível, descobrir o ponto de perfeito equilíbrio entre as duas exigências contrapostas.

É certo que Ada Grinover e outros(As Nulidades no Processo Penal. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: RT, 2001, p. 180) ensinaram que “não se pode apoiar a opção da Constituição, limitando a possibilidade de interceptação lícitas ao processo penal. Também no processo civil pode haver relações controvertidas de direito material que envolvam valores relevantes. A garantia constitucional não pode estar fincada apenas nos interesses ligados ao direito penal, pode e deve estender para o núcleo familiar, já que os valores em jogo são tão preciosos quanto o direito à liberdade.”

Na matéria tem-se: artigo 5º, XII, da CF:

“XII – e inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal; (Vide Lei nº 9.296, de 1996).”

A esse propósito, Zélio Maia da Rocha(Provas ilícitas e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in Consultor Jurídico, em 29 de outubro de 2008) afirmou :

“O texto constitucional é claro e taxativo ao vedar, por completo, a utilização de provas obtidas por meio ilícito assim, não há que se falar em mitigação, abrandamento, do preceito constitucional que veda o uso de provas ilícitas. E não se argumenta, como querem alguns, que as provas ilícitas podem, em alguns casos (quando a única e quando para beneficiar o réu) possam ser utilizadas. Não. Sou da compreensão da absoluta e irrestrita inadmissibilidade das provas obtidas ilicitamente. Esse posicionamento não é isolado, ao contrário, encontra respaldo irrestrito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.”

É certo que a doutrina tem discutido a possibilidade de prova ilícita em direito de família.

Camila Renata Leme Martins (A admissibilidade excepcional da prova ilícita nas ações de família à luz da proporcionalidade) disse:

“A prova obtida por meios ilícitos acaba por violar os princípios fundamentais previstos na Constituição Federal. Contudo, nas causas familistas, onde os princípios da privacidade, intimidade e dignidade são confrontados, torna-se necessária a proteção de valores que, a partir da ponderação, podem ser considerados mais relevantes no caso concreto, como por exemplo, a garantia da subsistência pela obrigação alimentar, ou a integridade psíquica e física de crianças e adolescentes.”

E concluiu:

“Os princípios do Direitos das Famílias, portanto, por trazerem consigo uma força normativa, pode exigir uma ponderação para sua aplicação, em face de uma possível colisão estabelecida com outros princípios de idêntico grau de normatividade. Por conseguinte, mostra-se necessário o desenvolvimento de técnicas capaz de produzir soluções que, operando multidirecionalmente, promovam o respeito dos mais diversos valores fundamentais presentes em cada conflito de interesses, sempre observando as particularidades do caso concreto (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. 2017. P. 65).

É indiscutível que, apesar do uso da ponderação, as provas ilícitas só deverão ser excepcionalmente aceitas caso não haja qualquer outra forma de demonstrar os fatos discutidos em juízo, pelas vias lícitas.”

E disse, após:

“Comumente, em ações de divórcio e dissolução de união estável, bem como em ações nas quais se discutam apenas interesses patrimoniais, como por exemplo, ação pra divisão de bem comum ou suprimento judicial de consentimento para alienação de bem comum, o interesse em pauta, por ser meramente econômico, não se sobrepõe aos princípios da privacidade e da intimidade e, portanto, a vedação da utilização da prova ilícita não poderia ser mitigada (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. 2017. P. 167). Nestes casos, as interceptações clandestinas, os flagrantes forjados (que são considerados comuns nas relações afetivas um dos parceiros obter, indevidamente, evidências da traição), o uso de “detetives particulares, gravações telefônicas de terceiros, captação de conversas cibernéticas em salas de bate-papo ou mesmo cópias de e-mails são meios imprestáveis de prova, como regra, nos processos envolvendo famílias, pois a preservação da privacidade das pessoas envolvidas tem alcance superior, a partir da técnica de ponderação de interesses (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. 2017. P. 167).”

Para outros estudiosos o tema tem solução caso a caso. Para tanto, aplica-se a teoria da proporcionalidade.

Rolf Madaleno aborda que a teoria da proporcionalidade (Direito de Família. – 7ª. ed. ver., atual e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017) ‘reconhece a ilicitude da prova; entretanto, permite que o juiz coteje os valores postos em entrechoque no propósito de escolher e decidir pelo melhor caminho na aplicação da justiça”.

Para tanto, Andréa Stephanie Moura Martinho e Renato Armanelli Gibson(A admissibilidade da prova ilícita no direito de família, in Migalhas) trazem à colação decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina onde se disse:

‘’A inviolabilidade dos dados bancários não é absoluta, podendo ser flexibilizada em casos excepcionais. Assim, em se tratando de matéria atinente ao direito de família, visando resguardar o direito da criança à percepção de alimentos do pai, pode ser deferido o pedido de requisição das informações bancárias do alimentante que, sendo trabalhador autônomo, não esclarece os seus reais rendimentos e, assim, inviabilizando a mensuração de suas possibilidades econômico-financeiras.”

Gisléia Fernandes de Sena e Shauma Schiavo Schimidt(obra citada) alertaram que uma prova produzida ilegalmente, com invasão de privacidade, enseja responsabilização pelo seu infrator, civil e até criminal. Entretanto, os direitos assegurados pela Constituição não podem obstar aquele que possa ser favorecido por uma prova que aparentemente atente contra os princípios básicos. Um direito não pode servir para acobertar uma injustiça.

Aliás, Nivia Aparecida de S. P. Azenha(Prova ilícita no processo civil. Curitiba: Juruá, 2004, p 109) acentuou que “no tocante ao direito de família, deve haver uma reflexão sobre o conflito existente entre a proteção da família, os interesses ofendidos e os meios de provas obtidos pelos meios mecânicos, que podem gerar ofensa ao direito à intimidade. Atualmente não se admite uma proteção absoluta às Liberdades Públicas, que não podem ser exercidas de maneira prejudicial à ordem pública e às liberdades alheias.”

Assim, por exemplo, quando estão em conflito a liberdade de um sujeito, e a dignidade e integridade física de um menor, estes, são mais relevantes do que o direito à intimidade.

III – A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE CASO A CASO

Na matéria, volto-me ao ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira(A Constituição e as provas ilicitamente adquiridas, in Revista de Direito Administrativo, julho- setembro 1996) quando ensinou:

“Pensam muitos que a complexidade do problema repele o emprego de fórmulas apriorísticas e sugere posições flexíveis. Seria mais prudente conceder ao juiz a liberdade de avaliar a situação em seus diversos aspectos; atenta a gravidade do caso, a índole da relação jurídica controvertida, a dificuldade para o litigante de demonstrar a veracidade de suas alegações mediante procedimentos perfeitamente ortodoxos, o vulto do dano causado e outras circunstâncias, o julgador decidiria qual dos interesses em conflito deve ser sacrificado, e em que medida. Alude-se, a tal propósito, ao chamado princípio da proporcionalidade.’ Cabe verificar se a transgressão se explicava por autêntica necessidade, suficiente para tornar escusável o comportamento da parte, e se esta se manteve nos limites determinados pela necessidade; ou se, ao contrário, existia a possibilidade de provar a alegação por meios regulares, ou se a infração gerou dano superior ao benefício trazido à instrução do processo. Em suma: averiguar se, dos dois males, se escolheu realmente o menor. Semelhante doutrina tem sido às vezes criticada pelo risco de dar margem à excessiva influência de fatores subjetivos e, por conseguinte, à emergência do arbítrio judicial. Mas não se deve perder de vista quão frequentes são as situações em que· a lei confia na valoração (inclusive ética) do juiz para possibilitar a aplicação de normas redigidas com emprego de conceitos jurídicos indeterminados, como o de “bons costumes” , o de “mulher honesta” ou o de “interesse público” . A subjetividade do juiz atua constante e inevitavelmente no modo de dirigir o processo e de decidir; se pretendêssemos eliminá-la de todo, seríamos forçados a substituir por computadores os magistrados de carne e osso. Visões desse gênero, projetadas num hipotético futuro, já têm provocado pesadelos demais…”

Disse ainda o professor José Carlos Barbosa Moreira em mais uma de suas muitas lições:

“Já se notam sinais de reação, aliás, aos exageros a que leva uma consideração unilateral do problema. Em decisão recente e unânime, de 5.3.1996, no Habeas corpus n2 4.138 – e na qual se indica precedente análogo -, esposou a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça entendimento matizado, rejeitando a alegação de inadmissibilidade de gravação de conversa telefônica, mediante escuta policial supostamente ilícita, no presídio a que se achavam recolhidos os impetrantes. Acentuou o Relator, Ministro Adhemar Maciel, a relatividade dos direitos contemplados no texto constitucional, decorrente da própria necessidade de harmonização recíproca, e referiu-se ao “substrato ético” que não pode deixar de orientar o intérprete na fixação dos limites razoáveis. Independentemente do juízo que cada um faça sobre a solução dada à espécie, não sofre dúvida a relevância de argumentos contidos na motivação do acórdão. Com razão sublinha o Ministro Relator quão descabido é arvorar em valor supremo, sejam quais forem as circunstâncias, a privacidade deste ou daquele indivíduo: “pode haver”, adverte, “do outro lado da balança, o peso do interesse público a ser preservado e protegido”

…..

O problema das provas ilícitas inclui-se entre os mais árduos que a ciência processual e a política legislativa têm precisado enfrentar, dada a singular relevância dos valores eventualmente em conflito. De um lado, é natural que suscite escrúpulos sérios a possibilidade de que alguém tire proveito de uma ação antijurídica e, em não poucos casos, antiética; de outro, há o interesse público de assegurar ao processo resultado justo, o qual normalmente impõe que não se despreze elemento algum capaz de contribuir para o descobrimento da verdade. É sumamente difícil, quiçá impossível, descobrir o ponto de perfeito equilíbrio entre as duas exigências contrapostas. A Constituição de 1988 optou à evidência por uma solução radical. Não só proibiu em termos amplos a utilização de provas ilícitas, mas fixou limites muito estreitos ao poder do juiz de mediante autorização, legitimar a obtenção de provas que sem ela ficam sujeitas a veto literalmente categórico.”

No entanto, trago à colação a afirmação de que “os direitos e garantias fundamentais previstos em sede constitucional não são absolutos. A matéria foi objeto do pronunciamento ainda de José Carlos Barbosa Moreira(Prova Gravada de conversas, interceptadas in Direito Aplicado p. 170, Editora Forense, Rio de Janeiro, 1987).

Para Nelson Nery Júnior(Princípios do Processo Civil na Constituição Federal, 1992, pág. 141), “não devem ser aceitos os extremos: nem a negativa peremptória de emprestar-se validade e eficácia à prova obtida sem o conhecimento do protagonista da gravação sub-reptícia(parece não admitir, em nenhuma hipótese, a gravação telefônica oculta – sem o conhecimento da parte adversa de que a conversa estava sendo gravada, como meio de prova moral e legítimo, José Carlos Pestana de Aguiar, in Comentários ao Código de Processo Civil, v. IV , 1977, páginas 76 a 81), nem a admissão pura e simples de qualquer gravação fonográfica ou televisiva. A proposição da doutrina quanto à tese intermediária é a que mais se coaduna com o que se denomina modernamente de princípio da proporcionalidade(Verhältinismässigkeitsmaxime), devendo prevalecer, destarte, sobre os radicais”. Nesse sentido José Carlos Barbosa Moreira(Processo Civil e direito à preservação à intimidade, in Temas de Direito Processual, segunda série, 1980, páginas 3-20, especialmente, n. 5, páginas 9 – 10) e ainda Egas Muniz de Aragão(Exegese do Código de Processo Civil, v. IV, tomo I, n.s 5 a 52, páginas 78 a 83).

Naquela última obra, em especial, disse o desembargador Barbosa Moreira:

“Não pode, assim, haver dúvida acerca da posição fundamental do ordenamento em face do conflito de valores que se desenha. Sobre o interesse da preservação da intimidade prevalecem, em linha de princípio, os interesses ligados à reta administração da justiça. Aquela não pode ter a virtude de obstar ao pleno atendimento destes. Todavia deve aqui atuar, como alhures, o princípio de que os meios se proporcionam de modo necessário aos fins aqui colimados. O direito à preservação da intimidade sujeita-se ao sacrifício na medida em que a sua proteção seja incompatível com a realização de objetivos que se têm primariamente em vista. Nessa medida, o ordenamento o tolera ou mesmo o impõe; além dela, não. Cumpre observar um critério de proporcionalidade, com o auxílio do qual se possa estabelecer adequado “sistema de limites” à atuação das normas suscetíveis de pôr em xeque a integridade da esfera íntima de alguém, participante ou não do processo”.

Naquele brilhante trabalho, o desembargador Barbosa Moreira concluiu por dizer, na página 20 daquele livro:

“O direito à preservação da intimidade cede diante de valores mais altos; mas não há porque sacrificá-lo à mera e vulgar bisbilhotice”.

Parece-me, repito, que o princípio da proporcionalidade é o norte para a solução do problema,diante de caso a caso.

Observo o acórdão do TJRJ, da lavra do desembargador Barbosa Moreira, assim ementado: “Prova obtida por meio de interceptação e gravação de conversas telefônicas do cônjuge suspeito de adultério: não é ilegal, quer à luz do Código Penal, quer do Código Brasileiro de Telecomunicações, e pode ser moralmente legitima, se as circunstâncias do caso justificam a adoção, pelo outro cônjuge, de medidas especiais de vigilância e fiscalização”. A decisão foi tomada pela 5ª Câmara Civil, no Agravo de Instrumento, n. 7.111, relator desembargador José Carlos Barbosa Moreira, v.u, j. 22 de novembro de 1983, in RBDP 43(!984), páginas 137 a 145.

Observe-se que essa decisão é anterior à Constituição de 1988 e o desembargador Barbosa Moreira, como já visto, após a sua edição, manifestou-se na discussão em tela.

Por fim, volto a mencionar o desembargador Barbosa Moreira, quando disse:

“Cumpre observar um critério de proporcionalidade, com o auxílio do qual se possa estabelecer adequado “sistema de limites” à atuação das normas suscetíveis de pôr em xeque a integridade da esfera íntima de alguém, participante ou não do processo”.

Essa a lição imorredoura do desembargador e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro para o caso vertente.

Diante da colisão entre dois direitos fundamentais – de um lado, a intimidade, a privacidade e a dignidade; de outro, a segurança –, o relator afirmou que a solução do caso requer o uso da técnica da ponderação, aliada ao princípio da proporcionalidade.

“O próprio Supremo Tribunal Federal reconhece a técnica da ponderação como instrumento de solução de conflitos de interesses embasados em proteção de nível constitucional. Já decidiu a Corte Suprema que a proporcionalidade é um método geral de solução de conflito entre princípios protegidos pela Constituição”, como se observa das conclusões no REsp 1695349.

*Rogério Tadeu Romano, procurador regional da República aposentado. Professor de Processo Penal e Direito Penal. Advogado