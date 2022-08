André Mendonça dá dez dias para Bolsonaro, Lira e Pacheco explicarem reforma na Lei de Improbidade

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu dez dias para o presidente Jair Bolsonaro (PL) e os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), se manifestarem sobre a reforma na Lei de Improbidade Administrativa.

Leia Também Saiba o que pensam procuradores e advogados sobre a decisão do STF que abre caminho para a derrubada de condenações de improbidade

Documento Leia o despacho PDF

Mendonça também pediu pareceres da Procuradoria-Geral da República (PGR) e da Advocacia-Geral da União (AGU).

As mudanças na legislação foram aprovadas pelo Congresso em outubro do ano passado e sancionadas pelo presidente. A reforma flexibilizou as regras usadas há duas décadas para punir agentes públicos por improbidade. Uma das principais alterações foi a extinção das sanções para atos “culposos” – cometidos por negligência, imprudência ou imperícia.

Mendonça despachou em uma ação movida pela Confederação Nacional dos Servidores e Funcionários Públicos das Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais. A entidade diz que as mudanças são inconstitucionais e pede a derrubada urgente de diversos trechos da nova lei.

“A incidência da lei tão flagrantemente violadora de disposições constitucionais evidencia o perigo

para a higidez do direito fundamental à boa administração e, consequentemente, à força normativa da Constituição Federal”, diz um trecho da ação.

O ministro também adotou um rito abreviado: ele informou que não vai decidir monocraticamente e vai enviar o caso direto para análise no plenário do STF.

Em julgamento encerrado na semana passada, os ministros vetaram a anistia de condenações definitivas com base na legislação anterior, mas pouparam políticos investigados ou com processos pendentes, que não podem mais ser enquadrados na antiga modalidade culposa.

O julgamento, no entanto, não entrou no mérito das alterações legislativas e analisou apenas a hipótese da mudança atingir casos passados (retroatividade). Promotores e procuradores também articulam uma reação ao texto.