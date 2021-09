Análise sobre o novo entendimento do STJ acerca do meio prevalente de intimação do ato processual

Recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça se debruçou novamente sobre tema que traz grande repercussão para a advocacia em geral: o termo a quo de contagem dos prazos para a prática do ato processual na hipótese de duplicidade de intimação por meios diversos (Diário Oficial e intimação eletrônica).

No referido julgamento, por maioria, sob o voto condutor do ilustre Ministro Raul Araújo, a Corte Especial, superando o seu entendimento anterior, definiu que a intimação pelo Portal Eletrônico prevalece sobre a intimação da parte pelo Diário Oficial Eletrônico (EREsp nº 1.663.952/RJ).

No entanto, para a aplicação do leading case é preciso a análise do acórdão do julgamento dos embargos de divergência em sua integralidade e, especialmente, a sua observância à luz dos princípios constitucionais que regem o processo civil.

Isto porque uma aplicação desavisada da mera conclusão do julgamento poderá gerar instabilidade jurídica, que foi exatamente o que o julgamento em questão buscou evitar, além de violar frontalmente o princípio da boa-fé.

Na verdade, o resultado do julgamento acabou por modificar o entendimento anteriormente fixado por aquela Corte Superior, gerando, já por este motivo, situação de perplexidade na comunidade jurídica.

O Superior Tribunal de Justiça tinha entendimento fixado em todas as suas Turmas[1] que, em atenção ao § 2º, do art. 4º, da Lei nº 11.419/06, a publicação no Diário Oficial Eletrônico substituiria qualquer outro meio de publicação oficial para fins de efeitos legais, já que a lei teria determinado a sua prevalência.

Nesse sentido era, inclusive, o entendimento da própria Corte Especial, conforme voto vencedor de relatoria do atual Presidente da Corte, Ministro Humberto Martins:

“ Havendo intimac ̧ ão eletrô nica e publicaç ão da decisão no Diário da Justiç a Eletrô nico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a publicaç ão em Diário de Justiç a eletrô nico substitui qualquer outro meio de publicaç ão oficial para quaisquer efeitos legais .” (STJ, Corte Especial, Rel. Ministro Humberto Martins, EAREsp nº 1015548 – grifou-se)

Como se constata, o Superior Tribunal de Justiça posicionava-se no sentido de que a intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico teria o condão de suprir quaisquer outros meios.

No recente julgado, a Corte Especial, em sentido diametralmente oposto, acabou por decidir o contrário: no sentido de que a intimação eletrônica prevaleceria sobre a publicação pelo Diário de Justiça Eletrônico.

Nesse contexto, para a adequada aplicação do novo precedente, que superou o entendimento anterior, é imprescindível que haja uma modulação dos efeitos do julgado, a fim de preservar e garantir a validade dos atos praticados sob a égide do entendimento anterior, até então pacificado e estável.

Conforme leciona Daniel Mitidiero[2] “existem situações, no entanto, em que a superação do precedente não pode retroagir, sob pena de acarretar surpresa injusta e consequente violação do princípio da segurança jurídica (…). A mudança do precedente não pode causar surpresa injusta, negar a autodeterminação pessoal e ocasionar tratamento não isonômico entre pessoas.”.

Além disso, em análise à ratio decidendi do julgado, verifica-se que o Ministro Relator analisou a questão sob a ótica da boa-fé, consignando que a parte não poderia ser prejudicada pela existência de dúvida razoável quanto à questão.

Nessa linha, o acórdão pressupôs, a nosso ver, que a intimação eletrônica, por trazer um prazo supostamente superior à intimação via DJE, em razão do prazo de 10 (dez) dias para a intimação tácita, seria a interpretação mais favorável à parte e aos advogados.

Veja-se trechos do julgado que comungam com este entendimento:

“Dito isso e partindo-se da premissa de que, diante de procedimento do próprio Poder Judiciário que cause dúvida, como no caso de duplicidade de intimações válidas, não pode a parte ser prejudicada – mormente porque, em tais circunstâncias, cria-se uma incerteza no tocante ao exato termo inicial para contagem dos prazos processuais -, considera-se que a melhor exegese é a que faz prevalecer a intimação no Portal Eletrônico em detrimento da tradicional intimação por Diário da Justiça, ainda que atualmente esta também seja eletrônica .

Com efeito, levando-se em consideração os princípios da boa-fé processual, da confiança e da não surpresa, atinentes ao Direito Processual, deve a norma ser interpretada da forma mais favorável à parte, a fim de se evitar prejuízo na contagem dos prazos processuais.” (grifou-se)

Também nesse sentido, o Ministro Raul Araújo cita voto emblemático do Ministro Sálvio de Figueiredo[3], no sentido de que “em se tratando de prazos, o intérprete, sempre que possível, deve orientar-se pela exegese mais liberal, atento às tendências do processo civil contemporâneo – calcado nos princípios da efetividade e da instrumentalidade – e à advertência da doutrina de que as sutilezas da lei nunca devem servir para impedir o exercício de um direito“.

Vale destacar, ainda, que os princípios que norteiam o novo Código de Processo Civil vedam a possibilidade de decisão surpresa (CPC/15, art. 10), além de garantir a prevalência de decisões que tratam do mérito do processo (CPC/15, arts. 4º e 6º).

Nesse contexto, o Magistrado deve, sempre que possível, garantir a validade do ato, suprindo-se, quando for o caso, eventuais vícios sanáveis, em atenção aos princípios do acesso à justiça, sempre entendido como acesso ao processo justo[4].

O processo não pode ser tido como um jogo de azar, no qual o advogado e, ao fim e ao cabo, a parte, possam ser surpreendidos como uma nova interpretação acerca da contagem dos prazos, sob pena de se tornar um fim em si mesmo. Como disserta Teresa Arruda Alvim[5], “em se tratando das possíveis discussões e polêmicas, que tanto fascinam os estudiosos do Direito, deve ficar sempre o lembrete de que o desejo deste novo CPC é produzir bons resultados na prática, beneficiando o jurisdicionado: em última análise, a sociedade brasileira.”

Em conclusão, defendemos que a aplicação do novo entendimento deve ser feita da modulação dos efeitos da norma interpretada, somente podendo ser aplicada aos casos ocorridos após a superação do precedente anterior, em atenção ao princípio da segurança jurídica.

Ademais, em estrita observância ao princípio da boa-fé, entendemos que, sempre que possível, em razão da criação de dúvida razoável quanto ao prazo a ser cumprido gerada pelo próprio Poder Judiciário pela duplicidade dos meios de intimação, deverá ser considerado o “prazo maior” para a parte, evitando-se prejuízo aos jurisdicionados.

*Ana Tereza Basílio, vice-presidente da OAB-RJ

*Paula Menna Barreto Marques, doutoranda em Direito pelo IDP. Mestre em Direito Processual pela UERJ. Stage Internacional – Ecole de Formation Professionnelle des Barreaux de la Cour D’Appel de Paris (EFB). Advogada e Sócia do Basilio Advogados

[1] A título de exemplo, cite-se um julgado de cada uma das Turmas: AgInt no AREsp 1.019.565/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA , julgado em 18/4/2017, DJe 2/5/2017; AgInt no AREsp 929.175/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA , julgado em 17/8/2017, DJe 23/8/2017; EDcl no AgInt no AREsp 1.131.297/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA , julgado em 20/3/2018, DJe 27/3/2018; EDcl no AgInt no AREsp 861.128/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA , julgado em 6/4/2017, DJe 3/5/2017; EDcl no AgInt no AREsp 1.231.317/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA , julgado em 3/5/2018, DJe 9/5/2018; AgRg no AREsp 1.133.531/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 4/12/2017.

[2] MITIDIERO, Daniel. Superação para frente e modulação de efeitos: Precedente e Controle de Constitucionalidade no Direito Brasilieiro. – São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 62/63.

[3] REsp 11.834/PB, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/1991, DJ de 30/03/1992.

[4] “O movimento do acesso à Justiça, com enfoque teórico, embora certamente enraizado na crítica realística do formalismo e da dogmática jurídica, tende a uma visão mais fiel à feição complexa da sociedade humana. A componente normativa do direito não é negada, mas encarada com um elemento, e com grande frequência não o principal, do direito. O elemento primário é o povo, com todos os seus traços culturais, econômicos e psicológicos. Ademais, nessa visão realística, adquirem relevo as instituições e processos. O resultado do enfoque do acesso à Justiça é uma concepção “contextual” do direito. Em vez de uma concepção unidimensional, pela qual o direito e a ciência jurídica se limitam à declaração das normas, afirma-se uma concepção tridimensional: uma primeira dimensão reflete o problema, necessidade ou exigência social que induz à criação de um instituto jurídico; a segunda dimensão reflete a resposta ou solução jurídica, por sinal uma resposta que, além das normas, inclui as instituições e processos destinados à tratar daquela necessidade, problema ou exigência social; enfim, uma terceira dimensão encara os resultados, ou o impacto, dessa resposta jurídica sobre a necessidade, problema ou exigência social. O papel da ciência jurídica, alias o papel do operador do direito em geral, torna-se assim mais complexo, porém, igualmente muito mais frequente e realístico.” (Esse pensamento foi exposto por Mauro Cappelletii no relatório de abertura do Simpósio Jurídico W. G. Hart sobre a Justiça Civil e suas alternativas, realizado em Londres. Foi traduzido para o português por CAPPELLETTI, Mauro. (tradução José Carlos Barbosa Moreira, BARBOSA MOREIRA, José Carlos.) Doutrina internacional: Os métodos alternativos de solução de conflitos no quadro do movimento universal de acesso à justiça. Revista Forense, nº 326, 1997).

[5] ARRUDA ALVIM, Teresa; LOBO, Arthur Mendes. Prazos processuais devem contar em dias úteis com o novo CPC. Conjur: https://www.conjur.com.br/2016-mar-07/prazos-processuais-contados-dias-uteis-cpc (último accesso em 17.9.2021)