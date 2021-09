Ampliação da capacidade digital do País traz oportunidade para reformular a tributação sobre setor de telecomunicações

Às vésperas da definição pelo STF sobre a essencialidade dos serviços de telecomunicações, para fins de ICMS , o Ministério da Economia em parceria com a Anatel e o Ministério das Comunicações abriu a Tomada de Subsídios nº 01/2021, com a finalidade de coletar contribuições da sociedade para o desenvolvimento de estratégias de racionalização dos tributos que incidem sobre o setor.

Sobre esse aspecto, relatório elaborado pela Assessoria Técnica da Anatel em fevereiro deste ano comparou a tributação dos dez maiores mercados de banda larga fixa e telefonia móvel do mundo e, apesar da melhora do posicionamento do Brasil nos rankings de serviços de telecomunicações , o País mantém uma alta carga tributária sobre essas atividades (da ordem de 43,6% em média para o consumidor brasileiro), aplicando a maior tarifação do ranking, quando o assunto é banda larga fixa, por exemplo.

Além de elevada, a tributação incidente sobre os serviços de telecomunicações é há anos permeada por diversas incertezas, que vão muito além das discussões acerca da essencialidade desses serviços ou da dicotomia entre serviços de valor adicionado (SVA) e serviços de telecomunicações, para fins de determinação da incidência do ISS ou do ICMS ou mesmo para questões relativas à determinação do regime de apuração das contribuições ao PIS e da Cofins.

O debate é diverso, sobretudo sob a ótica do ICMS, a começar pelas regras atinentes à cessão de meios de rede por unidades da federação.

Nesses casos, por uma interpretação do Ato Cotepe nº 13/2013, as autoridades fiscais estaduais impedem o credenciamento de prestadores de serviços de comunicação multimídia (SCM) no regime, gerando indevido acúmulo de créditos do ICMS para esses prestadores, que não raro subcontratam SCM em operações tributadas para viabilizar tecnicamente a prestação de seus próprios serviços para seus clientes, na maior parte dos casos, realizada obrigatoriamente com diferimento do ICMS (quando destinados a operadores credenciados no referido Ato).

A situação é ainda mais complexa quando há prestação interestadual desses serviços, normalmente não medidos. Isso porque a legislação atual sobre a prestação interestadual de serviços de telecomunicações não medidos mostra-se incipiente – ao se limitar a dispor sobre a repartição do imposto incidente entre as unidades da federação onde estiverem localizados prestador e tomador –, dando azo a toda sorte de interpretações pelos Fiscos Estaduais, tanto em relação ao conceito de operação interestadual nesse tipo tão peculiar de transação, quanto à forma de aproveitamento dos créditos respectivos.

Nesse ambiente, a abertura da Tomada de Subsídios nº 01/2021 vem em boa hora, considerando a ampliação da capacidade digital do País durante a pandemia de Covid-19 e a cada vez mais urgente necessidade de acesso das pessoas às cestas de serviços de telecomunicações em todo o mundo, diretamente impactadas pela carga tributária incidente sobre as atividades do setor.

No contexto das iniciativas do Governo de promover uma reforma tributária de base ampla e com a discussão da essencialidade dos Serviços de Telecomunicações em pauta no STF, é o momento perfeito para que o mercado se movimente e contribua com suas proposições, na expectativa de finalmente solucionar as distorções da sistemática de tributação do setor.

*João Paulo Muntada Cavinatto é sócio responsável pela área de Tributos Indiretos e Direito Aduaneiro no escritório Lefosse Advogados

*Rafaela Canito é advogada sênior da área de Tributos Indiretos e Direito Aduaneiro no escritório Lefosse Advogados