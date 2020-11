Amigo (in)visível e liberdade

Está claro que a maioria dos cidadãos não testemunhará ou permitirá a destruição completa dos direitos humanos com os quais nações como os Estados Unidos e o Brasil sempre se comprometeram.

Talvez você se recorde dessas palavras: conspiração monolítica e implacável; infiltração em vez de invasão; subversão em vez de eleições; intimidação em vez de livre escolha; guerrilheiros à noite em vez de exércitos durante o dia.

Essas foram as palavras escolhidas para ilustrar o raciocínio manifestado em discurso no dia 27 de abril de 1961 por John Fitzgerald Kennedy, 35º presidente dos Estados Unidos, na Associação Americana de Editores de Jornais.

Passados mais de 59 anos, a luta contra a tirania, a pobreza, a doença e a própria guerra, inimigos comuns do homem, continua. A partir do dia 20 de janeiro de 2021, reforçada por um segundo mandato do 45º presidente dos Estados Unidos.

Tão repugnante quanto em 1961, hoje, em 2020, a ideia de segredo continua repugnante em sociedades livres e abertas. Inerente e histórica, os povos estadunidense e brasileiro continuam a ser opor às sociedades secretas.

O que JFK chamou de conspiração monolítica e implacável continuou operando nesses últimos 59 anos para destruir as bases da sociedade (família, respeito pela vida humana, amor ao país, liberdade de educação e de negócios).

A tentativa do poder tirânico de impor uma ditadura escondida sob pandemia, falhará. Promessas de cancelamento de dívidas e renda universal para esconder medidas draconianas contra a liberdade, falharão.

A cada dia, o inimigo invisível vem se tornando mais visível para os cidadãos de muitos países, assim como o amigo (in)visível. Duas nações sob Deus.

*Luiz Paulo Ferreira Pinto Fazzio, advogado