Amazônia: a boiada passa

É insano o que estamos assistindo na Amazônia. Enquanto o mundo busca a sustentabilidade e preservação dos seus ecossistemas naturais como prioridade nas suas agendas de governo, por aqui é o contrário. Quando o assunto é sustentabilidade e preservação ambiental, o Brasil de hoje está na barbárie. Enquanto a civilização caminha a passos largos, nós estamos na era das trevas, em um dos piores momentos de nossa história. O governo brasileiro chegou a ponto de fazer com que a maior floresta tropical do mundo seja destruída dentro da lei. Difícil de acreditar? Mas é isso o que vem acontecendo debaixo dos nossos olhos!

As discussões no Congresso reforçam o descaso, sobretudo a partir da regularização fundiária, proposta pelo Governo Brasileiro, que vem facilitando a vida dos exploradores. Chegamos a um ponto em que não dá mais para esperar que algo seja realizado pelas lideranças no poder, já que ficou mais do que claro que os interesses do meio ambiente não serão defendidos e que “ a boiada está passando” – fazendo uma alusão a fala do ex-ministro Ricardo Sales, quando disse que o governo deveria aproveitar o foco da sociedade na crise econômica e sanitária causada pela pandemia para desmatar e destruir enquanto ninguém presta atenção.

Será possível que ainda não tenham entendido que estão dando um tiro no próprio pé? Que o impacto ambiental será colhido pelos seus filhos e netos? Não tem como mudar de planeta, terão que viver neste mesmo, e a conta vai chegar, e será cara. Estamos diante de uma das maiores destruições contra a nossa floresta Amazônica. De acordo com a Amazônia Legal Brasileira, foram registrados 8.381 km² de desmatamento no acumulado entre agosto de 2020 e junho de 2021. Foi a maior devastação para o período em dez anos, segundo o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon).

Só de janeiro a junho de 2021, a floresta perdeu uma área de 4.014 km², a maior taxa de desmatamento para um primeiro semestre registrado na última década. Ainda segundo o Instituto Imazon, 61% da devastação registrada no período ocorreu em terras privadas ou sob diversos estágios de posse. O problema é que essas terras privadas muitas vezes não têm documentação regularizada, ou seja, não se sabe quem é o verdadeiro dono. É necessário emitir um título de propriedade aos verdadeiros donos, identificá-los e punir os criminosos. Este deveria ser o caminho viável, bem longe da realidade.

O que está em jogo no momento para o governo é uma proposta que, no fim, vai deixar nas mãos de grileiros a possibilidade de estimular o desmatamento e ainda poderão usar isso como prova de ocupação para receber o título da terra. Se o governo conseguir avançar com sua boiada, irá permitir maior acesso a crédito para expandir a produção com desmatamento criminoso financiado. Nenhuma discussão aborda como será realizado o impedimento desta destruição, além de não haver regras claras para que se garanta, prioritariamente, a sustentabilidade dos Projetos de ocupação da Amazônia.

Não podemos ficar calados enquanto a vida está em risco. O governo brasileiro endossou uma política de destruição em um nível que compromete não só a Floresta Amazônica mas todas regiões que dependem das chuvas influenciadas por ela, incluindo aí toda a produção agrícola do Centro-Oeste e do Sudeste.

Estamos vivendo uma seca e uma crise hídrica históricas, as maiores nos últimos 91 anos, segundo o próprio Ministério de Minas e Energia. O ecossistema amazônico regula e impacta no clima e nas chuvas do Brasil. Preservar e salvar a floresta, suas riquezas e seus povos, não é somente sobre eles, é também sobre nós. Somos um, e o que doer lá, será sentido aqui. Na vida, não tem almoço grátis, jargão que o mercado financeiro do Ministro Guedes, posto Ipiranga do governo, adora usar. Nem almoço grátis nem “boiada passada” que não cobre seu preço no futuro.

*Laiz Soares é formada em relações internacionais pela PUC Minas e pela Essca na França. Atuou liderando equipes e projetos no setor privado, em ONGs e no Congresso Nacional

*Wenceslau Moura é engenheiro civil e membro do conselho do Copam (Conselho Estadual de Política Ambiental de Minas Gerais)