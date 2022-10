Amadora não, mulher

“A política brasileira não é para amadores”. Inúmeras vezes ouvi essa frase e duvidei, afinal, é direito de qualquer brasileiro se sentir apto a almejar uma vaga como representante do povo no Congresso Nacional. Mas o que é não ser amadora na política? Não fazer acordos, preferir ser leal à minha causa – os direitos das mulheres, manter a ética e não se submeter a ninguém? Chegando ao final dessa campanha, das mais acirradas desde redemocratização do Brasil, posso afirmar, a política ainda não é para mulheres.

A primeira mulher a conquistar uma vaga como deputada federal no Brasil foi em 1934 e, 88 anos após, conquistamos apenas 17% das cadeiras na Câmara dos Deputados, ou seja, 91 posições entre as 513 disponíveis. Aumentamos desde as ultimas eleições? Sim, passamos de 77 mulheres eleitas em 2018 para 91 em 2022. Um aumento nada expressivo se comparado à quantidade de mulheres que participaram dessa corrida eleitoral: foram as eleições com a maior participação feminina da história do nosso país, mas esses dados não se refletiram nas urnas, na confiança do voto, na decisão em eleger mulheres que, de fato, possuem história, legado, conhecimento, ficha limpa e, principalmente, determinação em fazer mais pelas mulheres.

Nada contra elas, até porque é um direito de todas, mas é importante ressaltar que 23% das mulheres eleitas como deputadas federais são “esposas de políticos”. Essas mulheres, inclusive, tiveram quantidade expressiva de votos. Que mulheres elas representam? Infelizmente o tal “apadrinhamento” político ainda vale mais que qualquer forma de representatividade e projetos de valor imensurável à sociedade brasileira.

Pude sentir na pele o quanto o ambiente político é hostil às mulheres. Entre várias situações, uma delas me chamou a atenção, pois fui impedida, durante um evento, de me sentar à mesa principal, sob a alegação de que “a mesa principal é somente para homens; esposas e autoridades femininas deveriam sentar-se à mesa anexa”. Frases como: “foi você que pensou nisso? Até que você é inteligente. E “você é um ótimo produto” passaram a ser rotina nesses 6 meses de campanha. Não raras vezes me vi sentada em extensas mesas de negociação sendo a única voz feminina para lembrar aos presentes que existimos, temos necessidades específicas, dores e anseios que jamais serão contemplados pelo sentimento masculino. Mas a urna foi enfática: o povo brasileiro não escolheu pelas mulheres que não assumiram o lado A ou o lado B. As mulheres não escolheram pelas mulheres.

Somos 53% da população brasileira e ainda somos minoria não só na política, mas em cargos de liderança, conselhos administrativos de grandes empresas e bancos, cargos estratégicos de destaque e, até mesmo, na disputa por uma vaga de promoção.

Estamos acostumadas com tão pouco que, quando temos a oportunidade de mostrar nossa força, continuamos preferindo que homens decidam por nós?

Após o cenário eleitoral deste ano, não podermos continuar apegadas a máxima que “não há mulheres disponíveis para determinado espaço”, porque muitas estiveram à disposição do nosso país, e eu me incluo. Afinal, abdiquei de uma das carreiras mais desejadas do país para correr ao lado de cada mulher brasileira, demonstrando meu histórico de mais de 20 anos de lutas e conquistas sobre direitos das mulheres, com ética, comprometimento, trabalho duro, mas infelizmente, poucas pegaram na minha mão. Poucas se levantaram para me defender. Fui ameaçada, perseguida, sofri violência política, censura e poucas ofereceram apoio. Por que? Porque não declarei apoio à nenhum candidato? Porque quis manter a independência? Eu que sempre escutei e defendi todas. A “crgueira ideológica” impediu que se percebesse que o ataque não foi dirigido a Gabriela, mas sim aos direitos das mulheres.

Ouvi que essas eleições foram polarizadas, e quem não se manifestou à direita ou à esquerda, não teve espaço. Mas então te pergunto: a pauta da defesa da mulher, a pauta contra a violência da mulher precisa ser segregada? Não seria a causa, muito maior que qualquer discurso de ódio e polarização? Defender mulheres e meninas que diariamente são estupradas, violentadas e mortas não deveria ser um motivador muito superior a qualquer apoio pessoal como cidadã brasileira livre?

Diariamente era questionada sobre quem apoiava e me abstive de qualquer extremo, mesmo assim, a direita me chamava de petista e a esquerda de bolsonarista. Poucos se preocupavam em conhecer meu projeto que, sem dinheiro público ou privado, já salvou mais de 12.000 mulheres vitimas de violência. Poucos se interessaram pelo projeto de ressocialização do agressor que desenvolvi e que diminuiu a reincidência dos crimes de violência contra a mulher de 65% para 2%. Quase ninguém quis saber do projeto pioneiro que idealizei para inserir vitimas de violência no mercado de trabalho e que empregou mais de 500 mulheres em grandes empresas brasileiras. E posso afirmar que somente minha família e apoiadores me prestigiaram quando lancei o Código de Compliance Feminino, um assunto inédito e tão necessário nas empresas brasileiras.

Eu tentei ser uma ponte entre as mulheres de direita e de esquerda tentando encontrar um equilíbrio e mantendo um bom relacionamento com ambos os lados ideológicos. A minha opinião pessoal não pode prevalecer ao interesse público de lutar por justiça para todas as mulheres brasileiras. Vejo, principalmente nesse momento, a necessidade de se abrir portas e não de fechá-las em troca de um posicionamento político pessoal que possa “lacrar”, mas que nada de positivo trará para o coletivo feminino.

Se a política não é para amadores, posso afirmar que atuar no combate à violência contra a mulher também não é! Há a necessidade de conhecimento técnico, jurídico, sem ideologia ou radicalismo, com bom senso e a sensibilidade de uma mulher que sabe a dor da violência.

Decidi deixar meu cargo como promotora de justiça para poder atuar como deputada federal de forma técnica, analisando os prós e contras de projetos de leis e políticas públicas, independentemente de quem apresentou, seja de direita ou de esquerda, fazendo um contraponto e uma análise jurídica do que é bom ou não para todas as mulheres em termos de prevenção e combate à violência e promoção da igualdade de gênero.

E quando falamos em prevenção e combate à violência contra mulher, estamos falando sobre transversalidade: acesso à saúde, acesso à informação, acesso à justiça, acesso ao emprego e independência financeira, acesso ao empreendedorismo, acesso à educação e à garantida dos direitos fundamentais previstos na nossa Constituição: segurança, liberdade, propriedade, privacidade e o direito à vida!

Se não trabalhamos no fortalecimento da base da mulher, não avançaremos.

A falta de acesso ao crédito e ao trabalho, de desburocratização e de acesso ao sistema de justiça, de incentivos fiscais, de preocupação com a saúde física e mental da mulher que fica mais de 6 meses na fila do SUS para fazer uma mamografia, de conscientização sobre pobreza feminina, de iniciativas para retirar as mulheres e seus filhos das ruas, de investir na casa própria e na educação de meninas e mulheres brasileiras, da rigidez das leis penais e processuais que tratam do tema, ainda manterá, por muito tempo, o Brasil no ranking de país mais violento e desigual para nascer e viver como mulher.

Minha intenção foi, é e sempre será a de preservar, ou melhor, de unir as mulheres brasileiras. Talvez um sonho difícil de se realizar: hoje eu digo que sim. Mas não é um sonho impossível. Ainda haverá cenas do próximo capítulo dessa luta diária. Estive à frente dos casos de violência contra mulher mais emblemáticos do Brasil, que começaram com as denúncias feitas diretamente pra mim, seja como promotora de justiça, como especialista na defesa dos direitos das mulheres, seja por meio do projeto justiceiras que é hoje em dia, um dos únicos do país que oferece acompanhamento e orientação multidisciplinar, on-line, e em menos de 48 horas, as mulheres vítimas de violência, são acolhidas por voluntárias brasileiras espalhadas em todos os estados brasileiros em 27 países do mundo.

Não, eu não sou amadora, eu sou mulher.

Durante a minha campanha tentei impedir que se usasse a pauta feminina que se tornou a “coqueluche dessas eleições” como palanque eleitoreiro. Mas na maioria das vezes fiquei com uma voz isolada que não fez eco. Nada diferente do que já estou acostumada. Quantas e quantas vezes minha voz não saiu ou não foi ouvida, seja nos bancos de tribunais do júri, das audiências, no Ministério Público, mesmo que na defesa da própria instituição. Nunca me encolhi, resisti o máximo que pude e aos poucos consegui ocupar alguns espaços, demonstrando com dados, estudo e conhecimento técnico, a necessidade de mudança institucional e comportamental da sociedade brasileira. Não me arrependo de nada e a luta continua, firme forte, mantendo o que pra mim a de mais sagrado: a minha independência.

A gente não acerta sempre, mas posso dizer que estou convencida de que decidi pela posição correta. Eu tenho tanto na esquerda quanto na direita, aliadas e aliados importantes, com único objetivo de melhoria dos direitos das mulheres na aprovação de projetos de leis e políticas públicas que, de fato, possam ser eficazes e boas para o Brasil. Não tenho nenhum constrangimento em reconhecer as falhas e acertos do governo Bolsonaro em relação às mulheres com também falhas e acertos do Governo Lula e Dilma.

Porém, nenhum deles foi suficiente para combater a violência contra mulher no Brasil. Ainda falta prioridade, investimento financeiro e entendimento técnico do que deve ser feito. Portanto, eu não critico quem defende o Bolsonaro, tampouco quem defende Lula. O que não pode haver é o radicalismo, isso afasta a discussão sobre o tema. É preciso de bom senso, é preciso inovar.

Tivemos uma chance única nessas eleições, mas continuamos a ser tratadas como amadoras num espaço dominado pelos homens, escolhendo que estes continuem com a caneta final.

Manter a neutralidade durante a minha campanha pode não ter me elegido como deputada federal, mas foi a posição acertada para manter a minha independência, a minha credibilidade, a minha história e o meu respeito a todas as mulheres brasileiras. Assim como a minha carreira não terminou com a minha exoneração do Ministério Público e com essa eleição, a luta pelo fim da violência contra as mulheres não termina com essas eleições. É apenas o fim de um ciclo. Inicia-se, agora, uma nova fase e que vença o melhor candidato para as mulheres brasileiras.

Eu sei o Brasil que eu quero: um Brasil que não mais apareça em 5º lugar no índice de países que mais matam mulheres, um Brasil que uma mulher não se preocupe com a roupa que vai sair de casa ou o horário que deve voltar ao lar para “correr menos perigo”. Quero um Brasil que meninas se preocupem em ser crianças e não em procurar socorro na escola porque está sendo abusada; um Brasil que uma mulher possa terminar um relacionamento sem virar estatística e ser enterrada no dia seguinte; um Brasil que crianças não assistam suas mães serem espancadas por um pai bêbado, ou cresça órfã porque sua mãe nunca mais voltou pra casa. Um Brasil em que as mulheres não sejam submetidas ao “teste do sofá” para serem promovidas, que não sofram perseguição ao recusarem investidas sexuais de seus “poderosos chefões”. Eu quero um Brasil onde as mulheres tenham vez, voz, respeito e liberdade.

Polarização política não resolve isso; não entrega um ambiente pacífico para que medidas efetivas sejam discutidas e tomadas e assim, menos mulheres ocupem os noticiários como “mais uma vítima de feminicídio”, de violência política, de ataques cibernéticos. Tanto é que os índices só aumentam e mulheres tanto de esquerda quanto de direita continuam sendo vítimas de todas as formas de violência e ainda nos contentamos com o “espaço de lanterninha” cedido há séculos para nós. ]

Se política não é para amadores, a defesa dos direitos das mulheres também não é. E entre amador, profissional, de esquerda ou de direita, eu me orgulho de ser MULHER!

*Gabriela Manssur é advogada, ex-promotora de Justiça do Estado de São Paulo e uma das lideranças do Justiceiras