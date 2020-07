Alvo de inquéritos no STF, blogueiro bolsonarista Allan dos Santos diz ter deixado o Brasil

O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, investigado nos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos, disse em transmissão ao vivo nesta sexta-feira, 31, que saiu do Brasil para manter a família em segurança após apresentar suposta denúncia de espionagem contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Na live, que contou com participação da deputada Bia Kicis (PSL-SP), o blogueiro afirmou que supostas escutas ilegais para investigar e derrubar o presidente foram instaladas por embaixadas asiáticas e pelo advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, e são conhecidas pelos ministros Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Eu não podia dar essa informação no Brasil, porque eu temo pela minha vida, dos meus filhos e da minha família. (…) Estou colocando a minha vida em risco dando essa informação, porque eu tenho essa informação e estou aqui transmitindo para vocês. A única maneira de eu poder dar essas informação era fora do país. Hoje eu já estou fora do país, seguro, e estou aqui, trazendo essa notícia”, afirmou ele na transmissão.

Allan dos Santos, que foi alvo de operação de busca e apreensão determinada por Alexandre no fim de maio, disse ainda que a real intenção dos investigadores era implantar uma escuta telefônica em sua casa para reunir provas contra Bolsonaro.

“Se alguma coisa acontecer comigo ou minha família, só veio dessas pessoas e grupos, da embaixada da China em Brasília, da embaixada da Coreia do Norte em Brasília, do Kakay, que é do Partido dos Trabalhadores, do Barroso ou do Alexandre. Não tem como vir de outra pessoa”, disse.

O influenciador teve os perfis bloqueados internacionalmente no Twitter e Facebook na quinta-feira, 30, também por ordem de Alexandre de Moraes. Em uma conta alternativa no Twitter, disse que a descoberta de suposta espionagem foi feita após ‘varredura’ em Brasília determinada por um funcionário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A pedido de IGOR TOBIAS (@it_mariano) funcionário do TSE, a empresa Rohde & Schwarz fez uma varredura em Brasília e descobriu maletas de escuta telefônica na Embaixada da Coréia do Norte, Embaixada da China e na casa do Kakay. O alvo: PR @jairbolsonaro. — Allan dos Santos (@allanldsantos) July 31, 2020

Na live, ele disse também que o presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, ‘prevaricou’, porque teria sido informado da existência dos supostos grampos.