Alvo da PF, Serra está internado em spa no interior paulista

Alvo de mandado de busca e apreensão nesta terça-feira, 21, por suposto envolvimento em esquemas de caixa dois na campanha de 2014, o senador José Serra (PSDB-SP) está internado para tratamento médico em um spa no interior de São Paulo. A informação, apurada pelo Broadcast Político, foi confirmada pela assessoria do parlamentar.

De acordo com a equipe de comunicação de Serra, o senador está internado sob supervisão médica desde meados de junho, mas segue trabalhando, remotamente, por ser do grupo de risco para a covid-19. Ele tem 78 anos. Ainda segundo a assessoria, a Política Federal e o Ministério Público têm conhecimento da sua localização e a estadia não é paga nem reembolsada pelo Senado Federal.

Segundo fontes do Broadcast Político, Serra chegou a conversar com alguns eleitores nas áreas comuns do spa e está ‘bastante abatido’. Ele assistiu a uma palestra com nutricionista e estava acompanhado por um homem que o ajudava a andar.

A Lava Jato deflagrou hoje a Operação Paralelo 23 para investigar suposto caixa dois de R$ 5 milhões na campanha de José Serra ao Senado Federal, em 2014, com 15 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Itatiba (SP), Itu (SP) e Brasília (DF). A doação não contabilizada teria sido feita pelo empresário José Seripieri Junior, fundador e ex-presidente da Qualicorp, preso hoje.

Entre os endereços, está o apartamento funcional de Serra na capital federal. O gabinete do tucano no Senado também seria alvo da operação, mas o mandado foi suspenso pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, a pedido do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).

Em nota, Serra negou as acusações e considerou a operação ‘abusiva’ e uma ‘espetacularização’.

Odebrecht. No início do mês, Serra e a filha Verônica Allende Serra foram denunciados pelo Ministério Público Federal por suspeita de lavagem de dinheiro transnacional. Eles foram alvos de uma operação da Lava Jato e, segundo o Ministério Público Federal (MPF), o senador teria recebido da Odebrecht pagamentos indevidos em troca de benefícios relacionados às obras do Rodoanel Sul, em São Paulo.