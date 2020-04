‘Alunos de escolas públicas e particulares já competem em desvantagem no Enem’ Leia decisão da juíza Marisa Claudia Gonçavez Cucio, da 12ª Vara Cível Federal de São Paulo, que determinou que o Ministério da Educação mude o calendário do Exame Nacional do Ensino Médio em razão das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus