Alteridade sancionadora

Dicotomia. Binário. Dois significantes que nos induziriam a um texto próprio de ciências exatas. Tudo o que o Direito não precisa. Ainda mais o Direito Sancionador. Mais ainda o Supremo Tribunal Federal ao analisar a conformidade constitucional da Lei federal nº 14.230/2021, sobre a temática da improbidade administrativa.

Torcidas apaixonadas precisam estar em estádios de futebol. Em julgamento da Suprema Corte, a técnica tem mando de campo. É fundamental o amadurecimento dos atores jurídicos para baixar a tensão que se desprende do tema e orientarem a análise pelos hodiernos caminhos da juridicidade.

As ciências jurídicas são eminentemente dialógicas. A dialeticidade é própria da argumentação. Maniqueísmos interpretativos não conduzem a um Estado Democrático de Direito efetivo. O “amor ao debate” não pode ser apenas uma frase piegas em petições jurídicas. É fundamental alimentar o sentimento de alteridade argumentativa.

Imputar alcunhas a defensores e opositores de posições jurídicas, ao invés de ideias, conduz ao empobrecimento jurídico. Grosseria, além de mal da alma, demonstra falta de inteligência técnica e emocional. Ambas as ausências comprometem a qualidade profissional. Arroubos panfletários argumentativos conduzem a reducionismos do debate. Aflora-se o interlocutor, alcunha-se a interlocução de ideias.

O Ministro Luís Roberto Barroso costuma mencionar em suas palestras que o dever do professor é “simplificar o que é difícil, e sim nunca dificultar o que é fácil”. Conquanto fácil, é pernicioso contra-argumentar grosseria com outra grosseria. É fácil encaixar pessoas em caixas de antagonistas. Contudo, assim como ideias não cabem em caixas, pessoas também não deveriam caber. A menos que se trate de um caixão, em que, além do corpo, morre o debate. Em ambientes democráticos, o pluralismo e a dialética argumentativa devem ser autorreferentes. Vida longa ao debate e ao corpo! Sabedoria ao Supremo Tribunal Federal para proferir a decisão mais equânime com a realidade brasileira!

*Emerson Garcia, promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Pós-doutorando, doutor e mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa

*Thaís Marçal, presidente da Comissão de Estudos de Improbidade Administrativa da OABRJ. Mestre pela UERJ. Advogada