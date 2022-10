Alteração na Lei de Arbitragem e o abarrotamento do Judiciário

No mês de setembro, a Lei 9.307/96, conhecida como a Lei da Arbitragem, completou 26 anos. O texto veio para trazer regras claras à prática de resolução de conflitos relativos principalmente a questões patrimoniais, mas pode ser aplicado em diversas áreas do direito.

A arbitragem trouxe muitas vantagens para a resolução alternativa de conflitos no país, a principal delas é a celeridade, pois quando os processos chegam ao judiciário brasileiro podem levar anos para serem finalizados.

A via arbitral é mais ágil, econômica, e proporciona decisões tecnicamente mais adequadas, uma vez que os julgadores árbitros possuem maior familiaridade com os assuntos envolvidos no conflito, já que muitas vezes são especialistas na questão controvertida.

Devido à uma mudança na Lei da Arbitragem, em 2015 a Administração Pública passou também a ter a possibilidade se valer de métodos alternativos de resolução de conflitos, que antes eram restritos ao setor privado, sendo necessário observar algumas limitações ligadas ao regime jurídico de Direito Público. Além disso, é necessário observar dogmas como predominância do interesse público sobre o privado, e regras sobre sigilo e publicidade.

A base jurídica da resolução alternativa de litígios é fruto de uma longa evolução de décadas, sendo hoje plena a sua aplicabilidade aos contratos firmados pela administração pública em todos os seus níveis.

No setor público, a arbitragem pode ser adotada em todos os contratos de fornecimento e de prestação de serviços firmados pelas entidades da administração pública do Distrito Federal, União, estados e municípios. É possível também nos contratos de concessão de serviços público e de parcerias públicos privadas (PPP’s).

No Brasil ainda temos um longo caminho a percorrer em relação a expansão da utilização da arbitragem pelas entidades da Administração Pública, pois a utilização deste recurso ainda pode ser bastante expandida, sendo os segmentos mais promissores os de contratos de infraestrutura, em concessões e PPP’s.

Atualmente, tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei 3.293/21, apresentado pela deputada Margarete Coelho, que pode significar um retrocesso para entidades privadas e para a administração pública que se beneficiam da arbitragem. O texto não é visto com bons olhos pelos profissionais que atuam na área.

Alguns pontos da nova lei podem restringir a utilização da arbitragem no âmbito da Administração Pública, o que é bastante nocivo, com a previsão como por exemplo, de exigência de autorização expressa no edital e no contrato para a realização de arbitragem, o que é desnecessário atualmente.

A nova norma também pretende limitar a dez o número de processos em que os árbitros podem atuar simultaneamente, que é outro ponto que tem sido muito criticado, afinal de contas uma das maiores vantagens da arbitragem é a celeridade na resolução de conflitos.

Recentemente, houve um pedido de urgência para levar a discussão do processo diretamente ao plenário da Câmara dos Deputados. No entanto, a pressa dos parlamentares em debater logo o tema pode fazer com que o projeto seja aprovado antes de haver qualquer debate público que discuta os impactos que a mudança na lei poderá gerar para o país e, principalmente, para o Judiciário, que poderá ficar abarrotado de casos que poderiam ser resolvidos por meio da arbitragem.

*Marcus Pessanha é mestre em Direito, especialista em Direito Público e sócio do Schuch Advogados