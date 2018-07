‘Alô, alô, Gilmar.

Eu tô em cana, vem me soltar

Eu roubei, eu roubei, eu roubei,

Não estou preso à toa, mas no mundo não há quem escape de uma conversinha boa”

Disparou nas redes sociais a marchinha, de autoria do veterano carnavalesco João Roberto Kelly, criador de grandes sucessos dos salões, como ‘Cabeleira do Zezé’ e ‘Mulata iê-iê-iê’.

“Eu tô em cana, vem me soltar”, é uma alusão às polêmicas decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal que, nos últimos meses, pôs na rua os alvos principais de grandes operações da Polícia Federal.

COM A PALAVRA, GILMAR

Quando a marchinha ‘Alô, alô, Gilmar’ foi divulgada, logo após o Natal, o ministro do Supremo Tribunal Federal já estava em viagem de férias em Lisboa. Consultado se iria se manifestar, Gilmar apenas observou que está descansando na capital portuguesa, e também aproveitando para dar conta de suas atividades acadêmicas.