Sim. Não. É. Não é. Talvez. Parece. Não parece. É planta. É peixe. Não é planta. Não é peixe. Já sei. É sobre alimento. Não, é sobre imagem. Alimento não é nada. Imagem é tudo.

Se você já superou os 40 anos de idade ou está no ramo da publicidade, certamente o título deste artigo lhe faz alusão a um grande caso de sucesso do mundo da propaganda. Logo no início da década de 90, uma importante fabricante de refrigerantes, receosa dos atributos de seu novo produto e das reações de consumo que esse iria despertar, consagrou não apenas um conhecido bordão do universo publicitário, como uma frase que induz A UMA reflexão filosófica sobre o verdadeiro sentido das coisas.

A frase, “imagem não é nada, sede é tudo” demonstrava, à época, que o importante não seria exatamente a cor ou o sabor do produto mas, fundamentalmente, a capacidade DELE de SACIAR QUALQUER SEDE. Pois bem, introduzido o tema da comunicação e feita essa alusão, podemos avançar sobre o real objeto de análise deste artigo, A comunicação leal no setor de alimentos.

UM DEBATE MUNDIAL É TRAVADO NESSE MOMENTO. Entidades da sociedade civil organizada se questionam sobre A regulamentação DOS produtos à base de plantas. PODERIAM ELES SER ROTULADOS COM OS nomes próprios de alimentos QUE NÃO SÃO, como atum de tomate? Quais são os requisitos de identidade e os atributos de qualidade que esses produtos devem atender para comunicarem honestamente a seus consumidores o real conteúdo dessa categoria de gêneros ultraprocessados? HÁ LESÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO E ESCOLHA DO CONSUMIDOR? HÁ RISCO À SAÚDE DELE?

Consumidores mundiais se voltam para sustentabilidade. EXIGEM ACESSO À rastreabilidade das cadeias produtivas DOS alimentos. COMO CONSEQUÊNCIA, ALGUNS PLAYERS DO SETOR DE ALIMENTOS CRIAM narrativas em nível mundial e um ataque aos alimentos naturais, especialmente às proteínas animais, é orquestrado a fim de se abrir espaço para produtos autodenominados “saudáveis e sustentáveis”. Startups passam a atacar setores tradicionais advogando em prol de suas cópias laboratoriais.

EMPRESAS FINANCIADAS POR INVESTIDORES GLOBAIS PROLOFERAM PRODUTOS NAS PRATELEIRAS, USURPANDO NOMES PRÓPRIOS DE ALIMENTOS NATURAIS para rapidamente conquistar mercado e retroalimentar fluxos financeiros de especuladores dos mercados futuros.

QUE FIQUE CLARO. AOS novos alimentos, aplausos. Às novas soluções tecnológicas para os problemas da fome, todo louvor. Aos novos processos que eliminam desperdícios e preservam a natureza, nosso muito obrigado em nome daqueles que lutaram para chegar até aqui. Contudo, às velhas práticas antiéticas da comunicação, que mascaram a verdadeira identidade E CONTEÚDO NUTRICIONAL DOS ALIMENTOS VISANDO APENAS O LUCRO, nosso pesar. Comunicação honesta é o elemento fundamental para o consumo consciente. Com isto em mente, questiono o leitor se rotulagem alimentar é coisa séria e se comunicação enganosa deve ser tratada como crime.

Aditivos químicos, coadjuvantes de tecnologia e processos não declarados para obtenção artificial de cores, texturas e sabores devem estar estampados nos rótulos dos produtos. Aromas naturais que dão cheiro aos produtos à base de plantas, por exemplo, não podem ser escondidos daqueles que optam por uma alimentação vegana, uma vez que ESTES advêm das proteínas animais.

Independentemente DE narrativas e interesses, DEVE PREVALECER A VERDADE. Imagem não é nada e o alimento, ESTE SIM, É tudo.

*Christiano Lobo, diretor executivo da Abipesca – Associação Brasileira das Indústrias de Pescados