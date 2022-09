A alienação parental é a prática caracterizada por toda interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos pais, pelos avós ou por qualquer adulto que tenha a criança ou o adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância.

Quem comete a prática de alienação parental desqualifica a conduta do genitor ou genitora no exercício, como exemplo podemos citar: falar mal do pai ou da mãe na frente da criança ou do adolescente; dificultar contato com o genitor ou genitora, dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar. Outros exemplos como: oferecer eventos mais favoráveis para desestimular a visita, criar obstáculos para o dia da visitação; dificultar o exercício da autoridade parental como ignorar as manifestações de vontade do outro. É bem comum, também, não informar sobre a vida escolar, estado de saúde e psicológica do menor, entre outras práticas.

O pai ou a mãe, que não esteja com a guarda do filho, possui o direito de conviver com o filho e tê-lo em sua companhia. Esse regramento encontra-se expresso no Código Civil Brasileiro, em seu Artigo 1.589, a saber : “O pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação.

Parágrafo único. O direito de visita estende-se a qualquer dos avós, a critério do juiz, observados os interesses da criança ou do adolescente”.

Para evitar ou amenizar a alienação parental, a guarda compartilhada vem se mostrando como o melhor remédio para combater conflitos parentais, de forma a conservar os vínculos afetivos, bem como uma convivência saudável entre pais e filhos. Assim evita a condenação da criança ou adolescente inocente, à pena de afastamento de um de seus pais, que somente os visitará, não podendo participar das vitórias, das derrotas e das vivências simples do cotidiano de um ser humano em fase de extrema necessidade de conviver com seus familiares. Sendo assim, sempre que possível optar pela guarda compartilhada evitará o afastamento de um dos genitores.

Importante ressaltar, que se um dos genitores observar essa prática de alienação parental e após tentar resolver amigavelmente, a prática continuar, deve-se procurar apoio jurídico com a finalidade de interromper, tendo em vista que a vítima é a criança ou adolescente, que como consequência, o filho influenciado ou alienado, pode apresentar sentimentos constantes de tristeza, mágoa, impotência, ódio, contra o outro genitor e sua família; se recusar a ter qualquer comunicação com o outro genitor e familiares; guardar sentimentos negativos, exagerados ou não verdadeiros com relação ao outro.

Por fim, importante esclarecer, que quem comete alienação parental pode perder a guarda da criança ou adolescente em casos extremos. A princípio, somente um juiz, pode declarar ocorrência de alienação parental e advertir aquele que aliena. Entre algumas punições, há a ampliação do regime de convivência familiar em favor do genitor prejudicado pela alienação e multa ao alienador. Sendo assim, é importante evitar a alienação parental.

*Catia Vita, advogada especialista em direito de família