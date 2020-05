Aliados de Bolsonaro na mira da PF por fake news vão às redes contra ‘ditadura do Supremo’

Um grupo heterogêneo de aliados bolsonaristas é alvo, na manhã desta quarta-feira, 27, de uma operação da Polícia Federal deflagrada por ordem do Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito do ‘inquérito das fake news‘, que investiga ameaças, ofensas e notícias falsas disparadas virtualmente contra os integrantes da Corte e seus familiares.

A PF cumpre 29 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB-RJ), ao deputado estadual Douglas Garcia (PSL-SP), ao blogueiro Alllan dos Santos, ao empresário Luciano Hang, a ativista Sara Winter, o humorista Rey Bianchi e a outros apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.

O grupo, muito ativo na internet, foi às redes sociais se manifestar contra o STF e denunciar uma suposta politização da Corte.

Em sua conta no Twitter, o deputado paulista Douglas Garcia publicou um vídeo em que diz sofrer “perseguição no inquérito inconstitucional estabelecido pela ditatoga com o intuito de criminalizar a liberdade de expressão e a atividade parlamentar”.

Polícia Federal no meu gabinete: a perseguição do inquérito inconstitucional 4.781 estabelecido pela ditatoga com o intuito de criminalizar a liberdade de expressão e a atividade parlamentar. pic.twitter.com/IwP1jkFBow — Douglas Garcia (@DouglasGarcia) May 27, 2020

O parlamentar pediu ainda que o Senado se manifeste diante do “terrorismo de Estado propagado pelo STF através do inquérito inconstitucional”.

A ativista conservadora Sara Winter teve celular e computador apreendidos na ação. Nas redes sociais, ela criticou o ministro Alexandre de Moraes. “Comprovou que está a serviço de uma ditadura do judiciário”, escreveu em sua conta no Twitter.

A Polícia Federal acaba de sair da minha casa. Bateram aqui às 6h da manhã a mando do Alexandre de Moraes. Levaram meu celular e notebook. Estou praticamente incomunicável! Moraes, seu covarde, você não vai me calar!! pic.twitter.com/AxYLe89JyW — Sara Winter (@_SaraWinter) May 27, 2020

Em transmissão ao vivo nas redes, o blogueiro Alllan dos Santos classificou o processo como inconstitucional, se referiu aos integrante do Supremo como “patetas” e criticou diretamente Alexandre de Moraes. “Tem que rir da cara desses patetas, continuar rindo da cara deles. Eles querem intimidar: ‘cuidado, eu tenho poder policial’. Você não tem poder nenhum, você tem a letra da lei”, criticou Santos. “Qual o poder que Alexandre de Moraes tem? Ele vai deixar de ser ministro da Suprema Corte e vai ser lembrado como o homem que envergonhou a história da Suprema Corte brasileira. Ele vai ser conhecido mundialmente como o ministro brasileiro que agiu como um ministro do Kim Jong-un [líder norte-coreano], do Xi Jinping [presidente da China], um ministro de Cuba ou do [Vladmir] Putin, da Rússia. Ele destruiu a honra da Suprema Corte”.

Apesar de não ser alvo da operação de hoje, o filho 02 do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), classificou o inquérito como “inconstitucional, político e ideológico”. Carlos lidera o chamado “gabinete do ódio”, departamento que funciona no terceiro andar do Planalto, ao lado da sala do presidente, onde atuam assessores responsáveis pelas redes sociais pessoais de Bolsonaro.

O que está acontecendo é algo que qualquer um desconfie que seja proposital. Querem incentivar rachaduras diante de inquérito inconstitucional, político e ideológico sobre o pretexto de uma palavra politicamente correta? Você que ri disso não entende o quão em perigo está! — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) May 27, 2020

Um dos mais novos aliado de Jair Bolsonaro, o ex-deputado e presidente do PTB, Roberto Jefferson, teve computadores e armas apreendidos pela Polícia Federal na manhã de hoje. Ele se referiu ao STF como “tribunal do Reich”, em referência à Alemanha nazista. “Atitude soez, covarde, canalha e intimidatória, determinada pelo mais desqualificado Ministro da Corte”, escreveu.

TRIBUNAL DO REICH. Com um mandado de busca e apreensão, expedido contra mim por Alexandre de Moraes, STF, para aprender meus computadores e minhas armas. Atitude soez, covarde, canalha e intimidatória, determinada pelo mais desqualificado Ministro da Corte. Não calarei. CENSURA. pic.twitter.com/Jfpvo77eAK — Roberto Jefferson (@blogdojefferson) May 27, 2020

No início do mês, Jefferson já havia defendido que Bolsonaro “demitir e substituir os 11 ministros do STF”, o que é inconstitucional. Os ministros da Corte, assim como o presidente, só podem ser destituídos dos cargos em caso de condenação por crimes de responsabilidade, em processo que correria no Senado Federal.

Bolsonaro, para atender o povo e tomar as rédeas do governo, precisa de duas atitudes inadiáveis: demitir e substituir os 11 ministros do STF, herança maldita. Precisa cassar, agora, todas as concessões de rádio e TV das empresas concessionárias GLOBO. Se não fizer, cai. — Roberto Jefferson (@blogdojefferson) May 9, 2020

Assim como os outros alvos da ação de hoje, o empresário Luciano Havan, um dos financiadores da campanha bolsonarista, também teve celular e computador apreendidos. Ele é suspeito de patrocinar o disparo de notícias falsas contra os ministros do Supremo. “Jamais atentei ou fiz fake news contra o STF. Dessa forma, entregando o meu celular, entregando o meu computador pessoal, vai estar tudo esclarecido”, disse aos seguidores em vídeo publicado no Twitter.

Hoje, às 6h da manhã, recebi a visita da Polícia Federal em minha casa, em Brusque (SC), requerendo meu celular e computador para análise. Querem saber se produzi ou patrocinei Fake News contra membros do Supremo Tribunal Federal ou contra a instituição. Jamais fiz isso. pic.twitter.com/lOmV7CKb1g — Luciano Hang (@luciano_hang) May 27, 2020

A Polícia Federal também foi ao apartamento do humorista Rey Bianchi. Em vídeo gravado pelo próprio comediante, ele mostra mostra o mandado judicial recebido e afirma que os agentes foram até ele para prendê-lo. “A mando do STF, pasmem, a Polícia Federal foi na minha casa para me prender! Acham que fiquei com medo? Sou honrado, íntegro e a Verdade está ao meu lado! Pra combater a corrupção, a injustiça, contem comigo! E não, não fui preso”, postou.

Prenderam um humorista!!! O ministro do STF Alexandre de Moraes mandou prender o humorista Rey Biannchi @GTabacow . Inacreditável! pic.twitter.com/4qPNxAm9ZT — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) May 27, 2020

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) não está entre os alvos da operação de hoje, mas é alvo da mesma investigação sigilosa que desencadeou a operação de hoje. Ela criticou a ação da Polícia Federal nas redes sociais e afirmou que o inquérito é “ilegal e inconstitucional”.