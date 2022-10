Alguns pontos positivos e negativos da reforma da Lei da Improbidade

A análise de uma lei transita obrigatoriamente por sua compatibilidade com a Constituição, norma posicionada na cimeira da pirâmide normativa nas democracias contemporâneas. Mas, o seu exame se torna mais completo quando se adicionam outros ingredientes e parâmetros nessa função. A lei deve ser avaliada em sua missão de inovação no ordenamento jurídico, político, social, ambiental e econômico, dimensionada em seus gradientes de efetividade para melhoria e transformação da realidade, de resolutividade e pacificação de conflitos, e, enfim, de sua serventia ética como modal de distribuição de justiça. Decerto esses testes não esgotam esse processo, mas, sem dúvida, fornecem critérios racionais, isentos e seguros nessa empreitada.

Tomo como objeto deste discurso a Lei n. 8.429, de 1992, recentemente reformada pela Lei n. 14.230, de 2021. É um diploma legal destinado à punição dos atos de improbidade administrativa, atendendo à determinação peremptória do § 4º do artigo 37 da Constituição de 1988. Desde o período inicial de sua vigência, a Lei da Improbidade Administrativa foi aplicada para condenação de agentes públicos e pessoas físicas ou jurídicas envolvidas no enriquecimento ilícito no exercício de função pública, no prejuízo ao erário e no atentado aos princípios da administração pública. A Lei n. 14.230 a alterou substancialmente e não são poucas as críticas que lhe foram endereçadas, por flexibilizar as normas de combate à improbidade.

Não posso afirmar, a priori, que a Lei n. 14.230/21 que remodelou a Lei n. 8.429/92 seja total ou integralmente nociva ou inadequada aos fins determinados pela Constituição de 1988. A nova legislação tem pontos positivos e negativos, e meu objetivo é apontar alguns deles para reflexão da comunidade jurídica e da sociedade em geral, até porque o Supremo Tribunal Federal já examinou parte delas e ainda julgará as demais, como é de conhecimento público.

Reputo como inovações positivas as regras que (a) teceram uma precisa distinção entre improbidade e simples ilegalidade ou mera irregularidade, (b) refutaram a ocorrência de improbidade por prejuízo ao erário pela exploração direta de atividade econômica pelo Estado porque o risco é elementar a essa função, salvo se houver intenção de gerar resultado negativo, (c) elegeram parâmetros para dosimetria das sanções, alinhados aos que tradicionalmente são empregados e constam da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, (d) afirmaram, em caráter expletivo, o cabimento do inquérito civil, instaurado pelo Ministério Público, para investigação de atos de improbidade, reverberando a jurisprudência.

No entanto, estimo como inovações negativas ao (bom) combate contra a improbidade administrativa as regras que (a) implicam exclusão de responsabilidade por ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência minoritária, dando eficácia a decisões isoladas em detrimento da segurança da jurisprudência dominante, (b) limitam espacialmente a proibição temporária de contratação com o poder público ao território onde praticado o ato ilícito, como se a inidoneidade tivesse fronteira geográfica, (c) excluem as sanções de perda da função pública e da suspensão transitória de direitos políticos na ocorrência de atentado contra os princípios da administração, porquanto a Constituição não permite esse decote, (d) possibilitam redução de punição aos atos de menor potencial ofensivo à míngua de definição do que constituam, abrindo margem à desigualdade e à insegurança jurídica por proporcionar entendimentos atomizados, (e) limitam temporalmente a perda da função pública àquela exercida à época do ilícito, ignorando as alterações de cargos ou mandatos durante o curso do processo e atuando como se a probidade pudesse ser desmembrada, (f) instituem prescrição intercorrente à míngua de inércia exclusiva imputável ao autor da demanda, e com ofensa à duração razoável do processo ao ignorar o tempo médio para julgamento definitivo de ações civis.

Não se trata, evidentemente, de um rol exaustivo. Há decerto outras vantagens e desvantagens da reforma da Lei n. 14.230, cuja análise também depende do referencial. O país está em processo eleitoral, já tendo elegido seus Deputados Federais e Senadores, pendendo a escolha do futuro Presidente da República. A eles competirá promover as necessárias alterações na lei reformada, notadamente suprimir o erro tático da adoção de rol taxativo de atentado aos princípios da administração e da revogação das figuras do desvio de finalidade e da prevaricação, que propiciam impunidade.

*Wallace Paiva Martins Junior, subprocurador-geral de Justiça (MPSP), doutor em Direito Administrativo (USP) e professor de Direito Administrativo (graduação) e Direito Ambiental (pós-graduação stricto sensu) na Universidade Católica de Santos (UNISANTOS)

