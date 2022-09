Alguns apontamentos sobre campanhas anticorrupção

As campanhas anticorrupção foram mencionadas pelo art. 13, da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Referido dispositivo prevê a obrigação dos Estados de adotar medidas adequadas para sensibilizar a população quanto à existência, causas e gravidade da corrupção (art. 13.1). A alínea “d” preconiza, ainda, a realização de atividades de informação pública, para fomentar a intransigência à corrupção, e de educação pública, incluídos programas escolares e universitários. Em que pese a clareza dos preceitos convencionais, cremos que algumas lições de índole criminológica podem iluminar ainda mais sua interpretação.

Como e por que, a título de exemplo, sensibilizar a população para a gravidade da corrupção? Já mencionamos anteriormente, neste mesmo espaço, que uma das facilidades à disposição dos criminosos de colarinho branco prende-se com a falta de consciência das próprias vítimas de sua condição de lesadas. Assim, parece-nos que o primeiro passo é enfrentar a ideia tradicional de que a corrupção não prejudica ninguém. A nosso ver, é preciso substituir tal ideia pela noção de que todos são fortemente prejudicados pela corrupção. A propósito, é comum a referência, neste ponto, à queda do custo de construção de cada quilômetro de estrada em Itália, em consequência da investigação mani pulite[2].

Basicamente três razões inspiram essa linha de campanha anticorrupção. Em primeiro lugar, o traço que divide, em determinado contexto social, o que é aceitável daquilo que não o é pode se mover, uma vez que os cidadãos sejam informados dos custos de tolerar pagamentos e recebimentos de subornos[3]. Em segundo, as técnicas de neutralização são especialmente importantes para criminosos de white-collar, que, em geral, vivem em ambientes dominados por uma ideologia de meritocracia. O que significa que possuem especial cuidado com a própria imagem. Logo, campanhas destinadas a induzir culpa e censura social – leia-se: perda de reputação, possibilidade de que colegas, amigos e familiares desaprovem o comportamento corrupto, etc. – podem ser particularmente úteis[4]. E, em terceiro, cuida-se de uma forma de estimular os cidadãos, em geral, a introduzir casos de corrupção no sistema formal de controle.

A Convenção das Nações Unidas recomenda, ainda, seja fomentada a “intransigência à corrupção”. Em nosso sentir, contudo, intolerância à corrupção não se coaduna com preconceito contra delatores, ainda muito forte, especialmente naqueles países que sofreram com um passado denuncista, relacionado, no mais das vezes, a regimes ditatoriais[5]. Com efeito, como relata Rita Faria, em uma pesquisa feita em Portugal, v.g., constatou-se que 65% das pessoas entrevistadas tinham uma imagem negativa do delator de práticas corruptas[6]. Ocorre que, como os criminosos de colarinho branco têm, à sua disposição, regra geral, muitas facilidades – como a dispersão de responsabilidade, a opacidade, a proteção de normas legais relacionadas com o direito à privacidade, etc. -, normalmente, apenas seus colegas mais próximos terão condições de detectar, em tempo, a infração penal. Donde a necessidade de valorização – e proteção – do whistleblower, direcionando a intransigência à corrupção.

Por vezes, afigura-se-nos possível convencer o próprio potencial corruptor de que a corrupção é algo intolerável. Cogitamos, aqui, daqueles casos em que o agente público solicita vantagem para fornecimento de um benefício a que, por lei, o particular tinha direito. Basta pensar no loteador que respeita todos os parâmetros legais e regulamentares, mas que recebe, do agente público competente para emitir a licença, solicitação de vantagem indevida, sob ameaça de retardamento da análise dos respectivos projetos. Tal empreendedor pode se mostrar sensível a uma campanha que o mostre como vítima de extorsão[7].

Com relação às atividades de educação pública, também preconizadas pela Convenção das Nações Unidas, especialmente nos países em desenvolvimento, antes de tudo, parece-nos importante o desenvolvimento de campanhas com o objetivo de educar as pessoas a exigirem, da Administração Pública, benefícios públicos, e não favores pessoais. Cremos que, muitas vezes, as pessoas sequer sabem o que podem e devem esperar de uma gestão pública legítima – basicamente, a satisfação do interesse público[8]. Em seguida, igualmente importantes seriam campanhas de valorização da integridade ou que buscassem alterar conceitos de lealdade, ética e honra vinculadas fortemente à prestação de auxílios a correligionários, familiares e amigos, em detrimento da “causa pública”[9].

Como se pode notar, aqui, não está em questão o desenvolvimento de uma cultura de compliance apenas no interior da organização estatal. As campanhas anticorrupção, principalmente, não devem ficar adstritas aos limites da burocracia estatal e aos seus membros, muito por conta da quase ubiquidade do Estado. De qualquer modo, tal aspecto não deixa de constituir uma diferença substancial em relação ao corporate compliance.

Este texto corresponde, em larga medida, ao item 4.2.1.3, do livro A prevenção da corrupção na administração pública: contributos criminológicos, do corporate compliance e public compliance (Editora D´Plácido), do mesmo autor.

*Gabriel Marson Junqueira, promotor de Justiça do Estado de São Paulo. Mestre em Ciências Jurídico-Criminais pela Universidade de Coimbra. Autor do livro A prevenção da corrupção na Administração Pública, pela Editora D’Plácido

