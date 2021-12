Algumas questões do julgamento do incêndio na Boate Kiss

Um dos acontecimentos marcantes desta semana foi o julgamento da tragédia ocorrida na Boate Kiss, onde 242 jovens morreram em razão de um incêndio.

Não vou adentrar o mérito quanto à justiça ou injustiça da condenação, pelo simples motivo de não conhecer os autos e ser leviana qualquer consideração nesse aspecto.

Vários foram os fatores que levaram à tragédia, destacando-se o uso de artefato pirotécnico em local fechado em que fora instalada espuma como isolante acústico, material altamente inflamável e tóxico, além de as saídas de emergência se encontrarem fechadas para que as pessoas não saíssem sem realizar o pagamento. Enfim, ocorreu uma sucessão de erros graves de segurança que ocasionaram a tragédia.

No julgamento, acusação e defesa apresentaram suas teses e os jurados decidiram pela condenação pelos homicídios e tentativas de homicídio com dolo eventual.

As penas fixadas foram de 22 anos e seis meses de reclusão; 19 anos e seis meses de reclusão e 18 anos de reclusão (para dois acusados).

As questões que levantam dúvidas por aqueles que não atuam no mundo do direito são: o que é dolo eventual e porque as penas foram tão baixas, levando-se em consideração a quantidade de vítimas?

Vou tentar explicar.

A discussão no julgamento teve por mote principal a ocorrência de dolo eventual ou culpa, no caso a consciente. Advindo o reconhecimento da culpa, a pena máxima seria de quatro anos e seis meses de detenção, podendo chegar a seis anos, se houvesse o reconhecimento de alguma causa de aumento de pena (§ 4o do art. 121 do CP), com o regime inicial semiaberto.

De um modo bem simples, culpa é a inobservância do dever objetivo de cuidado. O agente não quer o resultado, mas por agir com imprudência, negligência ou imperícia, dá causa a um resultado, que é previsível para o homem médio, porém não é previsto pelo sujeito. Essa é a culpa inconsciente em que o resultado é previsível ao homem comum, mas deixa de ser previsto pelo agente.

Na culpa consciente, o sujeito também age com imprudência, negligência ou imperícia e dá causa a um resultado involuntário. Só que o resultado é previsto pelo agente, mas não tolerado. Ele sabe que o resultado pode ocorrer, mas espera sinceramente que não ocorra ou que poderá evitá-lo. O evento, embora seja previsto, o agente não quer que ele ocorra, não assumindo o risco de produzi-lo e nem o tolerando. Exemplo: um motorista de fórmula 1 resolve imprimir excessiva velocidade em uma estrada, achando sinceramente que poderá desviar de qualquer objeto que apareça à sua frente, confiando na não produção do resultado, embora esse lhe seja previsível. Porém, surge à sua frente um animal, que acaba ensejando um acidente e a morte do passageiro. O motorista será responsabilizado por homicídio com culpa consciente, uma vez que em momento algum tolerou a produção do resultado.

No dolo eventual, que muitas vezes se confunde com a culpa consciente, o resultado também é previsto pelo agente, que o tolera. Ele assume o risco de produzir o resultado, que lhe é indiferente. Para ele tanto faz que o resultado ocorra ou não. Ele pensa: se o resultado ocorrer, dane-se.

Resumidamente, no dolo eventual o resultado é previsto pelo sujeito, que o tolera. Na culpa consciente, o resultado também é previsto, mas não é tolerado pelo sujeito, que espera sinceramente que ele não ocorra. Assim, no dolo eventual o sujeito assume o risco de produzir o resultado, que lhe é indiferente. Já na culpa consciente, embora o sujeito preveja a produção do resultado, ele não o quer e nem assume o risco de produzi-lo.

Os jurados chegaram à conclusão de que os acusados tinham a previsão do resultado (incêndio e morte) e o toleraram, pouco importando para eles que pessoas poderiam morrer. Como o dolo direto e eventual são equiparados pela lei, a pena aplicada para um e outro é a mesma.

E por qual motivo as penas foram tão baixas diante da enormidade de vítimas?

Para o código penal a conduta dos acusados foi única e acarretou as centenas de vítimas. Neste caso, há o denominado concurso formal perfeito de crimes. No concurso formal perfeito, os crimes praticados são oriundos de um só desígnio. O agente, mediante uma só ação ou omissão, dolosa ou culposa, pratica dois ou mais crimes. Se as penas forem idênticas, aplica-se somente uma delas; se diversas, aplica-se a mais grave, mas, em qualquer dos casos, aumentada de um sexto até a metade (art. 70, caput, 1ª parte, do CP). Adotou-se o critério de exasperação das penas. Exemplo: quando, em acidente de trânsito, a imprudência do agente dá causa à morte de duas ou mais pessoas.

Com efeito, não obstante o resultado, que depende do subjetivismo de quem analisa os fatos e interpreta as normas, os jurados julgaram de acordo com sua consciência e ditames da Justiça, e a dosagem da pena observou o regramento previsto no Código Penal.

