Algumas importantes anotações sobre o contrato de construção e suas especificidades

I – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO

Na lição de Hely Lopes Meirelles (Direito de Construir, 3ª edição, pág. 196) contrato de construção é todo ajuste para execução de obra certa e determinada, sob direção e responsabilidade do construtor, pessoa física ou jurídica, legalmente habilitada a construir, que se incumbe dos trabalhos especificados no projeto, mediante as condições avençadas com o proprietário ou comitente.

II – ITENS NECESSÁRIOS PARA A REGULARIDADE DA OBRA

1. Matrícula do imóvel no Registro de Imóveis competente;

2. Contratação de profissional habilitado, que deve ter registro registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA);

3. Projeto: elaborado por engenheiro ou arquiteto registrado;

4. Alvará de construção emitido pelo Município, por seu órgão legal, atestando a legalidade da obra. O documento é obtido somente após a apresentação dos seguintes documentos: projeto e suas plantas (estrutural, elétrica, hidráulica, fachadas, telhados etc). A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) é emitida pelo CREA, a fim de garantir a responsabilidade do engenheiro pela obra; e o cronograma de execução do projeto;

5. Anotação de Responsabilidade Técnica: A ART é o documento que celebra o contrato entre o profissional contratado – agrônomo, arquiteto ou engenheiro – para prestação de serviços e o contratante. No documento estão descritas as obrigações contratuais, além dos dados dos responsáveis pela obra e prestação de serviços. A ART é válida somente se for cadastrada no CREA, não apresentar irregularidades relacionadas às atribuições do profissional responsável pela obra, tiver as assinaturas originais do profissional e do contratante e estar paga. O recolhimento da taxa é obrigação do profissional contratado ou empresa, conforme prevê a Resolução 425/98, art. 4º, do Confea;

6. Placa: O terreno deve estar sinalizado durante todas as fases da construção, mostrando que a obra está regularizada. A placa deve ser posicionada, à vista, no canteiro de obras e conter o número do Alvará de Construção, do processo de aprovação e dos dados do profissional responsável pela obra.

7. Planta e ART na obra: É necessário que uma via do Alvará de Construção e cópias das plantas aprovadas e da ART sejam mantidas na obra para facilitar a consulta em caso de fiscalização;

8. Certidão Negativa de Débito: Documento emitido pelo INSS com relação aos débitos da empresa construtora;

9. Atestado de Concessionárias de Água e Esgoto: documento em que a concessionária atesta que é possível interligar determinada as redes públicas de coleta de esgoto e de distribuição de água à determinada obra.

10. Atestado de Conformidade da Instalação Elétrica: Certifica que a instalação elétrica de baixa tensão passou por avaliação e foi constatado que ela obedece aos regulamentos das autoridades, às determinações da NBR 5.410/04 e da concessionária de energia elétrica do estado.

11. Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros;

12. Habite-se: Também chamado de auto de conclusão da obra emitido pelo órgão da Administração do Município, que atesta a conclusão da obra;

13. Averbação de Construção: ato registral que deve ser assentado junto a matrícula do imóvel atestando a construção. Isso é mister para a criação de novas matrículas identificando cada imóvel (unidade) construída.

III – ESPÉCIES DESSES CONTRATOS

Destacamos as espécies de contratos de obra: empreitada e administração.

O contrato por empreitada – no caso de obras privadas – está previsto nos artigos 610 a 626 do Código Civil. Vale destacar aqui que embora o Código Civil trate apenas dos casos em que o dono da obra contrata os projetos e os entrega para que a construtora os execute, nada impede que a própria construtora nesse regime de contratação seja responsável pela elaboração dos projetos.

Ainda para Hely Lopes Meirelles (obra citada) a construção por empreitada é, pois, caracterizada pela autonomia do construtor na condução dos seus trabalhos, pela sua inteira responsabilidade pelos riscos econômicos da obra, e pela prévia especificação do material a ser utilizado e dos serviços a serem executados pelo empreiteiro, diversamente ao que ocorre nas construções por administração, em que o construtor fica na dependência das deliberações do dono da obra, que custeia e suporta os encargos financeiros da construções, podendo alterar os trabalhos quanto à sua extensão e escolher os materiais a serem utilizados, dentre os permitidos para a obra em execução.

Segundo o Sienge Plataforma, o empreiteiro pode estabelecer dois tipos de contrato:

Contrato de empreitada de mão de obra ou de labor – fornece somente a mão de obra;

Contrato de empreitada mista – fornece a mão de obra e também os materiais.

Para com os fornecedores da obra, o empreiteiro de material e serviço é, em princípio, o responsável único pelo pagamento do material, visto ser da natureza desse tipo de empreitada a assunção de todos os encargos pelo construtor. Mas, o proprietário somente ficará liberado de suas responsabilidades se o contrato tiver sido previamente no Registro de Títulos e Documentos da situação da obra. O contrato não registrado é indiferente a terceiros (STF: RF 122/408).

Quanto aos danos causados pela construção a terceiros a responsabilidade civil é do empreiteiro desde que o proprietário não tenha agido com dolo ou culpa para o ato ou fato danoso.

No contrato de empreitada de mão de obra, o profissional somente executa a parte do projeto para a qual foi contratado.

Se o empreendimento perecer antes da entrega, quem arca com o prejuízo é o dono da obra.

Caso o insucesso da empreitada não seja culpa do dono da obra, o empreiteiro não receberá pagamento pelo serviço prestado. Para que isso não aconteça, precisará provar que o problema foi resultado de defeito dos materiais e que, em tempo, reclamou da quantidade ou qualidade dos produtos fornecidos.

No contrato de empreitada mista, além de realizar o trabalho, o empreiteiro fornece os materiais, e os riscos correm por sua conta até o momento da entrega da obra.

IV – A EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL OU UNITÁRIO

Temos a empreitada por preço global ou unitário.

Na empreitada, toda a cadeia de fornecedores (serviços, materiais e equipamentos) é contratada pela construtora, que no geral também é responsável pelo pagamento de tais empresas. Por isso, a construtora age com autonomia praticamente total no processo de contratação (MAF – Engenharia e Construções Ltda).

Aqui o valor da construção é fixo, seja a empreitada por preço global ou unitário.

Observo o contrato por administração.

O contrato por administração caracteriza-se pelo fato de toda a cadeia de fornecedores (serviços, materiais e equipamentos) ser contratada diretamente pelo dono da obra e, portanto, por ela remunerada. Embora o dono da obra contrate diretamente os fornecedores, todo o processo de seleção de tais empresas, bem como de gestão e coordenação, é realizado por uma construtora que, por essa atividade, recebe um valor denominado “taxa de administração”, que pode ser fixo ou um percentual de todos os custos incorridos pelo dono da obra.

A construção por administração é legalmente típica somente no âmbito das incorporações imobiliárias (Lei 4.591/1964), em que o condomínio de adquirentes das unidades realiza a contratação de todos os fornecedores e de uma construtora para geri-los. Ocorre que tal modelo pode ser utilizado em qualquer tipo de obra, como logísticas, industriais, residenciais, educacionais, hospitalares, entre outras, e não somente no âmbito das incorporações imobiliárias. Para esses outros casos, não há previsão legal específica e os contratos são regidos pelas regras da Prestação de Serviços, artigos 593 a 609 do Código Civil.

Ensinam-nos Fernando Borges Mânica e Rodrigo Augusto Lazzari Lahoz (Contratos de obra: critérios de medição, pagamento e inconsistência no projeto básico) ‘que a empreitada por preço global, portanto, é um regime de execução de obra pública definido por um projeto básico preciso e minucioso, que especifica quantitativamente todos os serviços e materiais essenciais para a sua execução. Nele, são definidas as etapas completas, incluindo os respectivos serviços e a quantidade de materiais necessários. que a empreitada por preço global é o regime de contratação de execução de obra por preço certo e total, em que todos os itens das obras (em qualidade e quantidade) são previstos com exatidão.

A empreitada por preço global, portanto, é um regime de execução de obra pública definido por um projeto básico preciso e minucioso, que especifica quantitativamente todos os serviços e materiais essenciais para a sua execução. Nele, são definidas as etapas completas, incluindo os respectivos serviços e a quantidade de materiais necessários.”

Para Hely Lopes Meirelles (obra citada, pág. 204) na empreitada por preço global, o valor da obra é estabelecido antecipadamente para a sua totalidade, diversamente do que ocorre na empreitada por etapa ou preço unitário, em que o preço é convencionado por etapa ou preço unitário, em que o preço é convencionada para cada parte concluída e medida. Nessas modalidades, o preço pode ser pago de forma parcelada com a só diferença de que na primeira (por preço global), o pagamento se efetua nas fases fixadas (alicerce, telhado, respaldo, etc).

Ainda nos ensinam-nos Fernando Borges Mânica e Rodrigo Augusto Lazzari Lahoz (Contratos de obra: critérios de medição, pagamento e inconsistência no projeto básico) que “a empreitada por preço unitário é entendida como a contratação de obra por preço certo de unidades previamente determinadas. Nela, o edital de licitação determina quais são os serviços e materiais necessários para a execução da obra, estipulando o valor de sua unidade. Esse regime se aplica aos casos em que não é possível à Administração antever e estimar com precisão quais as características do objeto a ser executado.

Aqui, o projeto é concebido em termos de unidades predeterminadas que

compõem o todo. Intui-se que o objeto é visto como uma soma de várias parcelas ou frações que, juntas, formarão a unidade. A empreitada por preço unitário é, pois, o conjunto de retalhos vistos, cada qual, de maneira individual na contratação, de maneira a formar a totalidade.”

Disseram Fernando Borges Mânica e Rodrigo Augusto Lazzari Lahoz (obra citada):

“Na empreitada por preço global, o pagamento ocorre após a conclusão de cada etapa da obra, em determinado período de tempo pré-estipulado (mês a mês, por exemplo), conforme contrato. Verificam-se tanto as quantidades empregadas na obra (e a sua porcentagem de execução), como a qualidade do serviço e a sua adequação ao cronograma.

Na empreitada por preço unitário, tendo em vista a ausência de um projeto básico minucioso, o ente contratante remunerará o contratado pelo quantitativo de materiais efetivamente utilizado na obra. Não por outro motivo, a doutrina anota que “na empreitada por preço unitário, a regra de medição é a aferição dos serviços na exata dimensão em que foram executados no local da obra.” Desse modo, a medição quantitativa daquilo que se está executando é condição para o pagamento do contratado. “

Eles ainda ensinaram:

“Na empreitada por preço unitário, tendo em vista a ausência de um projeto básico minucioso, o ente contratante remunerará o contratado pelo quantitativo de materiais efetivamente utilizado na obra. Não por outro motivo, a doutrina anota que “na empreitada por preço unitário, a regra de medição é a aferição dos serviços na exata dimensão em que foram executados no local da obra.”

Em síntese, tem-se: “o pagamento ao particular em obras públicas contratadas em regime de empreitada por preço global depende do cumprimento das etapas previstas, de acordo com critérios qualitativos, conforme previsto em cronograma. A mediação do número de tijolos, da quantidade de tinta ou da extensão de uma parede não possui relevo na execução do contrato em regime de preço global. Isso porque o projeto básico em tal modelo de contratação deve conter minúcias e detalhes suficientes tanto para a execução da obra quanto para a elaboração (e pagamento) da proposta vencedora”, como disseram Fernando Borges Mânica e Rodrigo Augusto Lazzari Lahoz (Contratos de obra: critérios de medição, pagamento e inconsistência no projeto básico).

A lei 4.591 de 1964, que dispõe sobre o condomínio em edificações e incorporações imobiliárias, também aborda o contrato de empreitada. A norma trata de aspectos relacionados, principalmente, ao preço do negócio, que pode ser fixo ou reajustável.

O contrato de incorporação imobiliária é o ajuste pelo qual o incorporador se compromete a construir diretamente ou por terceiros e, a final, transferir a propriedade horizontal de unidades autônomas de um mesmo edifício de dois ou mais pavimentos, assim como as partes ideias do terreno e das áreas de utilização comum, aos tomadores de apartamentos, mediante um preço fixo ou ajustável ao custo da construção nas condições estabelecidas na convenção de condomínio. É um contrato preliminar e pessoal, de natureza complexa, no qual se reúnem obrigações de dar e fazer, que operam seus efeitos em etapas sucessivas até a conclusão do edifício e a transferência definitiva das unidades autônomas aos seus donos e do condomínio do terreno e das áreas de utilização comum aos condôminos. Esse ajuste é feito no período que antecede a construção, valendo para os compradores dos apartamentos como compromisso de aquisição futura e para o incorporador(elemento realizador do condomínio, que pode ser o próprio dono do terreno, mas geralmente é o terceiro compromissário comprador ou simples titular da opção de compra e venda como promessa de construção(com financiamento ou sem ele). O proprietário do terreno ou o incorporador pode executá-lo diretamente.

V – INDENIZAÇÃO POR FALHAS NA CONSTRUÇÃO

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reformou parcialmente acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) que aplicou o prazo prescricional de três anos previsto no artigo 206, parágrafo 3º, do Código Civil de 2002 a um pedido de indenização por falhas aparentes de construção em imóvel vendido na planta.

Por unanimidade, o colegiado concluiu que, na falta de prazo específico do Código de Defesa do Consumidor (CDC) que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, aplica-se o prazo prescricional geral de dez anos fixado pelo artigo 205 do CC/2002.

No caso dos autos, o consumidor ajuizou pedido de obrigação de fazer cumulado com reparação de danos materiais e morais, devido a vícios apresentados no imóvel. Segundo o autor, o projeto do apartamento – uma cobertura de dois andares – contava com piscina externa e acesso ao segundo pavimento por meio de elevador, porém esses itens não foram providenciados pela construtora.

O comprador também apontou problemas no piso do imóvel e na escada interna, além da ausência de telhado na área externa. Por isso, buscava receber verbas reparatórias pelas apontadas imperfeições do imóvel e também pedia a conclusão do projeto.

É o que se lê do site do STJ em 5 de fevereiro de 2020.

A ministra Nancy Andrighi, ao analisar o caso no STJ, afirmou que, nas relações de responsabilidade do fornecedor por vício de obra, o CDC confere tratamento mais abrangente do que aquele previsto pela legislação civil. Em seu artigo 26, por exemplo, o CDC prevê a proteção do consumidor em relação aos vícios aparentes, o que não ocorre na relação jurídica entre o empreiteiro e o comitente, que é regulada pelos artigos 615 e 616 do Código Civil.

Nesse sentido, apontou a relatora, quando o consumidor adquire imóvel na planta ou em construção, ou quando contrata empresa especializada para a realização de obras, a responsabilidade do fornecedor por vícios aparentes não termina no momento do recebimento do imóvel, podendo o consumidor reclamar de eventuais falhas de fácil constatação no prazo decadencial de 90 dias (artigo 26, inciso II, do CDC).

A ministra Nancy Andrighi também apontou que a legislação consumerista não traz limitação quanto à natureza dos vícios apresentados no imóvel, tampouco restrição quanto à magnitude do empreendimento. E, além da possibilidade de rescindir o contrato ou pleitear o abatimento do preço, o CDC oferece ao consumidor a opção de substituir o produto ou reexecutar o serviço.

Segundo a relatora, o prazo decadencial previsto no artigo 26 do CDC está relacionado ao período em que o consumidor pode exigir judicialmente alguma das alternativas que são conferidas pelo próprio código, não se confundindo com o prazo prescricional a que se sujeita o consumidor para pleitear indenização decorrente da má execução do contrato.

“E, à falta de prazo específico no CDC que regule a hipótese de inadimplemento contratual – o prazo quinquenal disposto no artigo 27 é exclusivo para as hipóteses de fato do produto ou do serviço –, entende-se que deve ser aplicado o prazo geral decenal do artigo 205 do CC/2002”, afirmou.

No caso dos autos, a ministra Nancy Andrighi ressaltou que, em relação à pretensão de reexecução do contrato, o TJSP reconheceu a decadência sob o fundamento de que transcorreu, entre a efetiva entrega do bem e o ajuizamento da ação, prazo superior a 90 dias. No tocante à reparação dos vícios redibitórios, o tribunal também reconheceu a ocorrência de decadência, tendo em vista considerar ser aplicável o prazo decadencial de um ano previsto no artigo 445 do Código Civil.

Por fim, lembro que a jurisprudência pátria consolidou-se no sentido da responsabilidade solidária do construtor e do proprietário, e na dispensa de prova de culpa pelo evento danoso ao vizinho(STF, RTJ 6/76; RF 108/322, dentre outros julgados), admitindo, porém, a redução da indenização quando a obra prejudicada concorreu para o dano, por insegurança própria ou defeito da construção.

O STJ, no julgamento do REsp 884.367-DF, relator ministro Raul Araújo, disse que o incorporador, como impulsionador do empreendimento imobiliário em condomínio, atrai para si a responsabilidade pelos danos que possam resultar da inexecução ou da má-execução do contrato de incorporação, incluindo-se, aí, os danos advindos da construção delituosa. Portanto, o incorporador é o principal garantidor do empreendimento no seu todo, solidariamente responsável com os outros envolvidos nas diversas etapas da incorporação. Essa solidariedade decorre tanto da natureza da relação jurídica estabelecida entre o incorporador e o adquirente das unidades autônomas, quanto a previsão legal, uma vez que a solidariedade civil não pode ser presumida: decorre da lei ou da vontade das partes. Assim mesmo quando o incorporador não é o executor direto da construção do empreendimento imobiliário, mas contrata um construtor, fica juntamente com esse, responsável pela solidez e segurança da edificação. É uma obrigação de garantia assumida pelo incorporador solidariamente com o construtor.

Na doutrina, Aguiar Dias(Responsabilidade CIvil em debate, 1983, pág. 54/59) acolheu essa solidariedade entre o incorporador e o construtor por eventuais defeitos de construção. Afirmou Aguiar Dias, naquela obra, que o incorporador ao contratar o construtor, se faz substituir na relação jurídica com o adquirente, na aquisição da unidade construída e da fração ideal, de maneira que deve ser responsabilizado pela má-execução da obra.

VI – REVISÃO DO CONTRATO

Diferentemente da redação do art. 1.246 do Código anterior, o novo diploma civil contém regras mais incisivas, que obrigam expressamente a revisão do contrato de empreitada nos moldes da teoria da imprevisão.

Disseram a respeito Flávio Almeida de Lima e Daniella Paim Lavalle (Contrato de empreitada por preço global para obra pública):

“O art. 620 do CC/2002 cuida de revisão do preço da empreitada, em favor do dono da obra, quando ocorrer diminuição no preço do material ou de mão de obra superior a um décimo do preço global convencionado. Também o art. 625, II, do CC/2002 prevê, em benefício do empreiteiro, a possibilidade de revisão judicial para majorar o preço contratado, ou de suspensão da obra, com fundamento na teoria da imprevisão, que, frise-se, é de ordem pública, porque decorre e está vinculada à boa fé objetiva ,que vincula a conduta dos contratantes, limitando a autonomia da vontade.”

Aplicam-se os artigos 478 e 480 do Código Civil de 2002.

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva.

Assim, a onerosidade excessiva, oriunda de evento extraordinário e imprevisível, que dificulta extremamente o adimplemento da obrigação de uma das partes, é motivo de resolução contratual, por se considerar subentendida a cláusula rebus sic stantibus, que corresponde à fórmula de que, nos contratos de trato sucessivo ou a termo, o vínculo obrigatório ficará subordinado, a todo tempo, ao estado de fato vigente à época de sua estipulação. A parte lesada no contrato por estes acontecimentos supervenientes, extraordinários e imprevisíveis, que alterem profundamente a economia contratual, desequilibrando as prestações recíprocas, poderá, para evitar enriquecimento sem causa ou abuso de direito por desvio de finalidade econômico-social, sob a falsa aparência de legalidade, desligar-se de sua obrigação, pedindo a rescisão do contrato ou o até ajustar o contrato a valores possíveis diante de força maior.

Para Maria Helena Diniz (Curso de direito civil brasileiro, volume III, 24ª edição, pág. 164) a onerosidade excessiva está adstrita à resolução e não à revisão contratual, mas nada obsta a que o interessado (réu da ação de resolução do contrato) se ofereça, ante o princípio da conservação do negócio jurídico, na contestação ou na transação judicial para modificar a prestação, evitando a rescisão do contrato, a teor do disposto nos artigos 317 com o 479, e restabelecendo o equilíbrio contratual.

Portanto, em circunstâncias especialíssimas, é mister que a Administração Pública esteja preparada para eventuais situações de onerosidade excessiva.

VII – OS CONTRATOS DE OBRA NO DIREITO DO TRABALHO

O artigo 34 da Consolidação das Leis do Trabalho determina que o profissional que exerça atividade por empreitada individual ou coletiva deve ter a carteira de trabalho assinada pelo sindicato que represente a categoria. Isso deve ocorrer independentemente de fiscalização da parte contratante.

Já em relação a salário, quando este for ajustado por empreitada ou convencionado por tarefa, será garantido ao profissional remuneração diária, nunca inferior ao salário mínimo da região. É o que prevê o artigo 78 da CLT.

A CLT ainda traz o contrato de subempreitada, ou seja, quando o empreiteiro realiza a obra por meio de terceiros. De acordo com o artigo 455, o subempreiteiro responde pelas obrigações do contrato de trabalho.

No contrato de empreitada não deve haver subordinação. Por isso, o dono da obra não deve ser responsabilizado por obrigações trabalhistas. É o que diz a Orientação Jurisprudencial 191 da Seção I de Dissídios Individuais do TST. De acordo com a norma, o contrato de empreitada de construção civil entre o dono da obra e o empreiteiro não gera responsabilidade solidária ou subsidiária nas obrigações trabalhistas do empreiteiro. Isso, caso o dono da obra seja uma empresa construtora ou incorporadora.Isso porque sem a subordinação não se pode falar em relação de trabalho.

Se, antes, o proprietário não era solidariamente responsa´vel com o construtor pelos encargos salariais, acidntários e previdendiários é por força do disposto no art. 79, VII, § 2º, da Lei 3.807, de 26 de agosto de 1960, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 5.890, de 8 de junho de 1973.

Na posição de empresa construtora se coloca a Administração Pública quando executa seuas obras diretamente por seus órgãos ou entidades e com seu pessoal suportando todos os encargos e responsabilidades que caberiam ao construtor particular. Quando, porém, contrata a construção com emresa habilitada a construir, mantem-se na situação de simples dono da obra e só responde pelas obrigações que lhe são inerentes.

