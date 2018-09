Alfândega barra 107 quilos de cocaína de piratas em cargas de exportação para a Espanha

A Alfândega da Receita no Porto de Santos interceptou 107 quilos de cocaína em cargas de exportação, nesta segunda, 10. Após visualização, através de câmeras de monitoramento, de movimentação condizente com o içamento de volumes para navio atracado em um terminal portuário de Santos, equipes da Alfândega realizaram busca a bordo e localizaram drogas no interior de dois contêineres. O içamento de drogas é uma prática que tem sido adotada por piratas que agem no porto.

As informações foram divulgadas pela Assessoria de Comunicação Institucional da Alfândega.

No primeiro contêiner, que vinha de Montevidéu e destinava-se a Las Palmas, na Espanha, foram localizadas três sacolas contendo, no total, 79 quilos de cocaína. No segundo contêiner, de Salvador e com destino a Valência, também na Espanha, os agentes localizaram um saco plástico com 28 quilos de cocaína.

Esta foi a 31.ª ação este ano, realizada pela Alfândega de Santos, em que foi localizada cocaína em cargas de exportação no cais santista, totalizando 15 toneladas e mais 87 quilos da droga até aqui.

A cocaína foi entregue à Delegacia de Polícia Federal de Santos, que vai tentar identificar os traficantes.