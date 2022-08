Alexandre muda decisão que barrou propaganda do governo Bolsonaro sobre 7 de Setembro e libera anúncio

Duas horas após a publicação de uma decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, proibindo a veiculação de campanha do governo Jair Bolsonaro sobre o bicentenário da Independência, o gabinete do ministro divulgou um novo despacho que libera a transmissão da peça publicitária. Servidores que trabalham com Moraes argumentaram que “aparentemente” houve erro no lançamento da decisão, que foi corrigido.

Moraes disse que a campanha tem “viés político” e que a propaganda institucional não pode fazer “promoção pessoal”.

“Trata-se de slogans e dizeres com plena alusão a pretendentes de determinados cargos públicos, com especial ênfase às cores que reconhecidamente trazem consigo símbolo de um ideologia política, o que é vedado pela Lei eleitoral, em evidente prestígio à paridade de armas”, diz um trecho da decisão.

Outro argumento usado é o de que não há “urgência” no lançamento da campanha e que é “plenamente possível” iniciar a comemoração depois do segundo turno das eleições.

“Inegável a importância histórica da data, em especial para comemorações dada a dimensão do país e seus incontáveis feitos durante esse período de independência, entretanto, imprescindível que a campanha seja justificada pela gravidade e urgência, sob pena de violação ao princípio da impessoalidade, tendo em vista a indevida personificação, no período eleitoral, de ações relacionadas à administração pública”, acrescentou o ministro.

A Lei das Eleições proíbe a publicidade institucional no período de campanha. A exceção é para casos de “grave e urgente necessidade pública”. Por isso, as propagandas devem passar antes pelo crivo da Justiça Eleitoral.

Moraes já havia proibido um pronunciamento do ministro da Saúde Marcelo Queiroga, em rede nacional, para lançar a campanha de imunização contra a poliomelite e de multivacinação. O ministro entendeu que a mensagem não estava “restrita ao objetivo educacional da campanha”.