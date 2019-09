Alexandre suspende inquérito da polícia contra deputada Professora Rosa Neide Ministro do Supremo acolhe Reclamação da Câmara no âmbito de investigação sob responsabilidade da 7.ª Vara Criminal de Cuiabá que cita parlamentar do PT de Mato Grosso por fatos que teriam ocorrido quando ela exercia o cargo de secretária estadual de Educação