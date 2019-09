Alexandre proíbe Janot a menos de 200 metros de todos os ministros do Supremo Em despacho de quatro páginas, ministro da Corte máxima ordena a ex-procurador-geral da República que não se aproxime dos magistrados; decisão foi tomada um dia depois que Rodrigo Janot admitiu publicamente que, em 2017, planejou assassinar Gilmar Mendes a tiros dentro do prédio do STF