Alexandre dá 15 dias para PGR se manifestar sobre notícia-crime que atribui lesão corporal e homicídio a Bolsonaro na pandemia

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu 15 dias para a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestar sobre uma representação que atribui seis crimes ao presidente Jair Bolsonaro (PL) pela gestão da pandemia.

A notícia-crime chegou ao STF no início de outubro do ano passado, mas acabou sendo arquivada sob o argumento de que os mesmos episódios já estavam sendo investigados pela PGR com base no relatório final da CPI da Covid.

Com o encerramento das frentes de apuração abertas a partir do trabalho da comissão parlamentar, arquivadas sem o indiciamento do presidente, os advogados Leonardo David Quintiliano e Adriana Cecilio Marco dos Santos voltaram ao STF para tentar reabrir o caso.

O relatório final da CPI imputou nove crimes do presidente. Até o momento, a PGR tem dito que não encontrou materialidade suficiente para denunciar Bolsonaro.

Foi o caso, por exemplo, das acusações de que Bolsonaro cometeu crime ao sair sem máscara e causar aglomeração na pandemia. A Procuradoria entendeu que o comportamento do presidente teve “baixa lesividade”. Os advogados argumentam que, para os chamados “crimes de perigo abstrato”, o Ministério Público vinha considerando não há necessidade de demonstrar “efetivo perigo”.

Outro argumento é o de que a PGR não chegou a analisar as acusações de homicídio e lesão corporal contra o presidente. As tipificações não entraram no relatório final da CPI da Covid.

Veja os crimes atribuídos a Bolsonaro na representação dos advogados:

Epidemia com resultado de morte;

Infração de medida sanitária preventiva;

Perigo para a vida ou saúde de terceiros;

Incitação ao crime;

Lesão corporal;

Homicídio.

Com a ordem de Moraes, a PGR precisará dizer se vê elementos para investigar o presidente. A Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento de uma ação semelhante nesta semana. A vice-procuradora-geral Lindôra Araújo disse que a instituição “atuou e continua diligenciando” em diversos processos sobre a atuação do governo federal no enfrentamento da pandemia e foi contra a abertura de uma nova apuração.